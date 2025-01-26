冬季好發呼吸道與心血管疾病　桃療提醒注意季節變化

▲桃園療養院提醒，冬季是呼吸道與心血管疾病好發高峰期，呼籲民眾留意季節變化對身體帶來影響。（示意圖／桃園療養院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部桃園療養院提醒民眾，冬季應注意季節變化對自身健康帶來影響，民眾應對自己身體把關，民眾應在寒冷季節注意保暖，以減少心血管疾病發生。尤有罹患慢性疾病如高血壓、糖尿病及高血脂民眾，建議諮詢家庭醫師或營養師，選擇低鹽、低脂、低糖飲食，避免過量進補造成健康負擔，春節期間尤其要注意飲食節制，才能確保吃得健康、活出健康人生。

桃園療養院護理科指出，近期因早晚溫差大，容易引發心血管疾病，民眾應注意保暖，特別是頭部、手部與腳部，出門建議要佩戴帽子或圍巾保暖，室內則保持適宜溫度與濕度，以減少忽冷忽熱對身體帶來刺激影響。

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▲桃療門診提醒，冬天食補之重要性不能忽視。（示意圖／桃園療養院提供）

桃療也建議，冬季也是呼吸道疾病好發高峰期，尚未接種流感疫苗、新冠疫苗民眾應儘快接種，良好的衛生習慣是預防疾病的關鍵，包括勤洗手、佩戴口罩及避免前往人群密集的場所。

桃療護理科強調，適度運動能增強身體抵抗力，民眾可利用白天或是天氣較暖和之時段進行散步或簡單室內運動，適當增加冬季日照時間，可減少影響情緒和改善精神狀態，透過適度戶外活動和與家人朋友的互動來緩解壓力，提升心理健康；若感到持續情緒低落，可隨時尋求心理諮商協助，以最短時間減輕心理與生理的不適。