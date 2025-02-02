收假症候群來襲！年後「廢」到不行？中醫師教你「穴道」急救術

▲上班族面臨「收假症候群」好困擾！中醫師傳授實用的保健穴位與養生茶飲，助你迅速調整身心狀態。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

咻地一下～9天連假即將結束！年節期間聚會多、飲食不規律、作息紊亂等因素，導致感冒、腸胃不適、失眠...等通通找上門！甚至感覺身體被掏空，只想繼續賴床上？上班族面臨「收假症候群」真的好困擾！信義馬光中醫診所郭訓宏醫師傳授實用的保健穴位與養生茶飲，助你迅速調整身心狀態，元氣滿滿迎接開工日！

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一、感冒、呼吸道症狀

● 保健穴位

大椎穴: 位於第七頸椎棘突下與第一胸椎之間，低頭往後摸，脖子最突出的兩塊骨頭中間凹陷處就是大椎穴。平常是虛寒體質，容易怕冷、手腳冰冷的人，可以熱毛巾或暖暖包熱敷大椎穴，或用吹風機溫風吹10-15秒，距離約20-30公分，避免燙傷。

▲大椎穴。（圖／馬光中醫診所提供；以下同）

風池穴：位於後頸部，枕骨下方兩條大筋的凹陷處。若是受了風寒，身體畏寒、覺得脖子後方很緊，甚至頭痛，按壓風池穴有助緩解。

▲風池穴。

少商穴：位於大拇指指甲根部的外側邊緣處，肺經的第一個穴道。身體體質較熱，感冒沒多久就喉嚨痛的人，可以按壓少商穴，緩解喉嚨不適。

▲少商穴。

● 養生茶飲：蘇葉、薄荷葉比例1:1，預防保健降低病毒活性，體質較燥熱的人可以薄荷稍微加重一些。

二、腸胃不適、水腫

● 保健穴位

天樞穴：位於肚臍旁2寸、約三個手指寬的位置。按壓胃經的天樞，能幫助腸胃蠕動，減少脹氣、消化不良的狀況。

▲天樞穴。

中脘穴：位於壬脈（人的正中線）上，胸骨下緣與肚臍連線的中點。覺得胃脹、一直打嗝，或胃食道逆流時，每次輕按3-5分鐘。

▲中脘穴。

足三里穴：位於膝蓋外側凹窩，膝眼下面取三寸、約四指寬的位置。可以加強胃經，改善胃脹氣或代謝不好。

▲足三里穴。

豐隆穴：位於小腿外側，腳踝外尖與膝蓋凹窩連線的中點。豐隆穴對身體消除水腫和水分代謝更有幫助。按下去會酸酸脹脹，越不舒服，代表身體水分代謝越不好。

▲豐隆穴。

● 養生茶飲：山楂1錢、陳皮1錢、甘草1錢，幫助消化緩解脹氣。

三、失眠、頭昏腦脹

● 保健穴位

百會穴：位於頭頂中央，中指貼著耳尖往上找，耳尖與鼻子的交匯點。可改善睡不好、頭昏腦脹。

▲百會穴。

耳神門穴：位於耳輪上第一個凹陷處的三角尖處。平常有頭痛、失眠困擾皆可按壓，如果痠痛非常厲害，代表頭部壓力太大。

▲耳神門穴。

● 養生茶飲：甘草3錢、浮小麥5錢、大棗5顆、玫瑰花3錢，於下午傍晚飲用，有助放鬆、改善睡眠品質。

四、壓力大、提不起勁

● 保健穴位

合谷穴：位於大拇指和食指併攏，兩指間肌肉最凸起處。頭昏腦脹時按下去，能讓腦袋重開機。

▲合谷穴。

勞宮穴：位於手掌心，握拳時中指指尖所觸及之處，左右手都有。可以舒解壓力、提神醒腦，頭昏、胸悶時皆可按壓。

▲勞宮穴。

● 養生茶飲：西洋參3錢、麥門冬3錢，白天飲用，提振精神，讓工作更有效率。