「2暖身動作」拜託別再做！從小錯到大　專家：有暈倒風險

▲有些從小做到大的暖身動作，看在專家眼裡其實很傷身。（示意圖／pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

你還記得小學、國中上體育課時，老師都會帶領大家做些轉脖子、扭腰的暖身動作，以避免後續發生運動傷害嗎？物理治療師陳季揚拜託大家「別再做了！」他表示，很多人常扭轉膝蓋當暖身，其實很傷半月板；而扭轉脖子不僅施予頸椎很大的壓力，還會造成關節受傷、缺血，恐有暈倒風險。

「有兩個從小做到大的暖身運動，其實超傷軟骨！」物理治療師陳季揚在粉專分享衛教影片，並指很多人喜歡在運動前扭轉膝蓋當暖身，直言該動作不但對膝蓋活動度沒有太大幫助，反而會傷害半月板，「軟骨構造其實受不了我們加壓、扭轉，所以拜託大家別再做這個動作了。」

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第二個動作則是「扭轉脖子」，陳季揚描述，人體的頭部就像一顆球在脖子上轉圈圈，但其實往後轉的當下會加壓後方頸椎的小面關節，施加頸椎很大的壓力，加上有許多供應大腦血流的血管都從脖子後面經過，恐導致關節受傷、缺血。他警告，轉脖子不僅會傷害頸部，甚至存在暈倒的風險。

▲物理治療師SunGuts認為扭轉膝蓋的動作其實很荒謬。（圖／截自《三個字SunGuts》YouTube）

事實上，物理治療師「三個字SunGuts」就曾點出上述動作背後暗藏的風險。另外，他也提到，與轉脖子概念類似的「腰部環繞」雖然不危險，卻有點沒意義，由於腰部肌群為背部連接到腰部的豎脊肌群，以及側邊連接到前方的腹外斜肌群，若只想透過腰部環繞達到伸展效果是很困難的，「這暖身動作被歸類成好像有做點什麼，但其實什麼也沒做。」

過去大家認為「彎腰手可摸地」代表身體柔軟又健康，但SunGuts透露，臨床上遇到筋骨柔軟的瑜珈老師，有腰部問題不在少數。腰椎構造除了脊椎骨外還有椎間盤，當前彎伸展時導致骨頭與骨頭間的前方壓力較大，形成一股把椎間盤往後擠壓的力量，有人因此容易腰部痠痛。若椎間盤問題本身就不穩定，可能因前彎動作壓迫神經，導致腰痠腳麻。

SunGuts認為，由於過往對運動醫學觀念較弱，因此多數為土法煉鋼，無太大實質幫助，甚至會傷身。而近年來較推崇運動前不需太刻意做靜態伸展，反而建議可慢速跑步流點汗，待肌肉被熱開會變得較有彈性，也不容易受傷。另外，也可進行動態伸展，讓肌肉出力、有運動到，以適應後續較高強度之運動。民眾可依自身運動需求找尋適合自己的伸展方式。