人「最大壓力來源」曝光！　專家示警：讓你動彈不得　

▲專家認為「壓力是來自一個人的自相矛盾。」（示意圖／視覺中國）

文／Mr.P自信教練

壓力大怎麼辦，轉移注意力有用嗎​

一位學員問我，如果他是一個高自我要求，又有目標想要追尋的人，那他這輩子，是不是注定擺脫不了壓力了。

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再和他聊了一會，我發現他的意思是，他覺得自己的「壓力山大」，卻又無處紓解，找不到出口。

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他曾嘗試向朋友尋求幫忙，但朋友提出的「不要想太多」、「放鬆一下自己」、「培養興趣」、「安排獨旅出去走走」等看似很有道理的建議，他都已試過，可是效果都不大。

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我猜你可能會困惑，工作壓力大，那轉移注意力到興趣，這樣也沒有用嗎？

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那你有沒有想過，一個對自我高要求的人，當他「認真」從事一樣興趣，興趣到最後，也會變成他的壓力來源。

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他不允許自己犯錯，

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他不允許自己沒有進步，

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他也不接受自己輸給同儕。

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以上的狀況，就是該學員找我求助的原因了。

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事情越多，壓力就越大

為了幫助此學員解除壓力，我請他先別急著「解壓」，而是分享了我和老婆（Narsha）的聊天內容，讓他知道，人的壓力是怎麼來的。

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如果你也是常被壓力困擾，壓力大到需要「紓壓」的人，不妨也跟著一起思考看看。

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有次我和Narsha聊天，老婆問我：「你覺得人是不是爬到越高位，壓力就越大？」

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我想了想說：「不見得，市井小民和上班族的壓力，不見得比大老闆小。」

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Narsha說：「是因為上班族要負擔的事情，不比大老闆少嗎？」

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我說：「如果用事情的多寡，還有事情的輕重去區分壓力，那壓力最大的，應該是上市企業的老闆，壓力最小的，應該是還在學校讀書的學生，但我們都當過學生，知道學生也有自己的壓力，所以事情並不是這樣的。」

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Narsha再問：「那到底壓力是怎麼來的？」

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我說：「壓力是來自一個人的【自相矛盾】。」

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由於我們最近一起看了「黑白大廚」，我便引用其中的一段節目和她分享。

人最大的壓力是「自相矛盾」

我：「你記得節目有一段，白隊和黑隊要比賽，結果比賽一開始，白隊隊長就下令，把扇貝全都拿走了，結果黑隊完全沒有扇貝可用。」

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Narsha：「我知道，很多觀眾說，那個隊長臉皮很厚，後來他還去和黑隊要大蔥。」

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我：「你說的就是關鍵了，其實我認為，他的臉皮一點都不厚。」

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Narsha：「為什麼？」

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我：「厚臉皮，是他心裡有愧，所以他才要讓自己的臉皮變厚，抵擋外人的閒言閒語，但他是問心無愧的。」

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接著我為他分析，為什麼我說他的臉皮一點都不厚。

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首先白隊隊長認為：

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1、這是廚藝比賽，目的是要做出美味的料理

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2、料理要美味，食材很重要

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3、在規則內取用食材，是完全沒問題的

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所以白隊隊長，才可以在黑隊全部對他施以白眼時，才能拿出「我是堂堂正正的，想和你們借大蔥」的態度。

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但如果今天情況相反，他讓自己有「我一開始拿太多，害黑隊做不出好料理」，這樣的想法，就會讓他後續去借大蔥時，自己就先心虛、退卻。

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那能不能借到大蔥，或是被黑隊反咬「你應該還我們一半的扇貝」就不好說了。

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綜上所述，自相矛盾的定義就是：

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我想做一件事，但我又【批判】自己做這件事的動機、想法、初衷。

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這就是壓力的一大來源。

▲外在壓力不管多大，當你的內在聲音是和諧的，你總會找到辦法。（示意圖／視覺中國）

內在壓力VS.外在壓力

Narsha聽完後問我：「那自相矛盾的壓力，和剛剛我們說事情多寡的壓力，這有哪裡不同呢？」

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我：「大老闆的事情很多，但他明確的知道，公司的核心價值，經營理念，發展方向，所以他腦袋所想的，都是我要怎麼解決問題，這種壓力是外在壓力。」

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「但自相矛盾的壓力來自內在，等於你想做一件事，你都還沒開始行動，你自己的內心，就分離出好幾個聲音互相吵架。」

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Narsha：「那這麼說，容易在意別人眼光的人，其實不是真的在意別人，而是自己內心吵成一團，想法無法統一。」

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我：「沒錯，那就是壓力的來源，而且來自內在的壓力，遠比外在的壓力大多了。」

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舉一個最簡單的例子，你想到台北工作，所以你需要交通工具，你可以坐高鐵、坐飛機，也許你最近手頭緊，那你會坐客運，你總會想出一個辦法到台北。

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這叫做，外在壓力。

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但如果你的狀況是，你想到台北工作，內心卻有另一個聲音駁斥你「台北有什麼好」，又有第三個聲音說「那麼累幹嘛，躺在家不是好嗎」，第四個聲音又出聲「怎麼不往南走」。

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這叫做，內在壓力。

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你看清楚分別了嗎？

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外在壓力不管多大，當你的內在聲音是和諧的，你總會找到辦法，找到解決的突破口，這些壓力會促進你成長，一天天變得更強大。

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可是內在壓力就不同了，當你的內在無法統合，各種不同的聲音紛雜、互相批判指責，這些壓力會讓你「動彈不得」，這時別說成長，別退步就很不錯了。

探索壓力來源

回到學員的問題，我教了他一套方法，可以有效率的把「內在壓力」和「外在壓力」區分開來，再請他按照步驟，探索自己的「內在壓力來源」。

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探索後他發現，原來他的壓力來源，是因為他在很多事情上的想法，本身就是矛盾的。

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就比如說興趣吧，他發現自己對興趣的設定是：

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【想在課堂上完美表現，獲得同學和老師的掌聲】

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【想體驗和探索，滿足自己的好奇心，出差錯也無所謂】

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正是這兩個想法互相糾纏，無時無刻不在他的內心爭鬥，讓他的壓力逐漸在內心累積，在我的引導下，他也發現，自己在興趣以外的生活，像是工作、和朋友相處，同樣遭遇了「自相矛盾」。

允許自己犯錯，並不會減輕壓力

找到壓力來源後，接下來事情就好辦了，我請他再根據所需，為自己做出「新的決定」，並實際去體驗，用新的決定去生活，看看壓力是否還在。

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經過幾週的練習後，他告訴我：「我內在的矛盾解決後，壓力竟然減少了接近8成，這是我以前從來不敢想像的。」

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我問他：「那你的壓力是怎麼消失的呢？」

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他說：「我採用了老師你給我的心智設定，現在我不再允許自己會犯錯，壓力就自動消失了。」

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我知道有些朋友大概看不太懂，什麼叫做「不再允許自己犯錯」，以下簡單說明：

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很多人遇到挫折，碰到錯誤，就會跟自己說：

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「我要接受自己的不完美。」

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「我要允許自己犯錯。」

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「我要接受自己就是不如他人。」

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這些說法聽起來很正向，但其實是一種「苛刻自己」且「過分自大」的行為。

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為什麼我會這麼說？

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讓我換個說法你就明白了。

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當你看到太陽東昇西落，

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你會說，我允許「太陽東昇西落」嗎？

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你會說，我接受「太陽東昇西落」嗎？

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你會說，我接受「曬太陽會變黑」嗎？

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有沒有覺得這種說法很弔詭？

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沒錯，太陽東昇西落，曬太陽會變黑，這指的都是一種現象。

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現象只有「存在」或「不存在」，但沒有接受或不接受。

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換句話說，用「允許」和「接受」去描述「現象」，本身就是很荒謬的事情。

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所以當時我是這樣跟學員說的：

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「你不需要允許自己犯錯。」

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「犯錯就是犯錯，還要取得自己的允許，你不累嗎？」

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「你需要的是意識到、看到、覺知到自己犯錯，然後根據你的目標，決定你要忽視、改進，還是解決這個錯誤。」

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此學員在我為他點破盲點後，思路頓開，所以他的「內在壓力」消失大半，現在他可以把心力專注在「外在壓力」，好好的去提升，活出自己。

▲以「好奇」做為前進的動力，而不是時時刻刻提醒自己要有勇氣，恐害身心俱疲。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

紓解壓力秘訣：用好奇取代勇氣

最後，也分享一段他在經過數週練習後的感言。

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我想如果你的生命和他一樣，正卡在一個「壓力很大」，卻又抒發不開，解決不了的地方，這對你會很有幫助。

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學員：

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我以前是一個只要開始做某件事，就絕對不會放棄的人，不管是爭取升遷、學習興趣、規劃自由行，或是提升某項技能都是。

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而且我總是會很病態的催眠自己「你是個勇敢的人，所以你一定可以做得到」。

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但這些年來，我回顧自己的內心，發現我其實被「勇敢」這兩個字傷得不輕，我老是跟自己說勇敢，其實是在暗示「我沒有勇氣」。

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可是很多事情，和有沒有勇氣，不是絕對相關的，我不需要每次都用勇氣來驅動自己，那太痛苦了，也讓我產生太大的壓力了。

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所以經過這幾週和老師一來一往的練習，我決定把「勇氣」換成「好奇」和「探索」。

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這不是說我就不盡全力了，對我來說剛好相反，總是提醒自己要有勇氣，讓我身心俱疲，無法享受生活中每一個美好的時刻，但是用好奇來做為前進的動力，不管現況如何，我都可以沉浸在全心投入的體驗當中。

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也特別想謝謝老師和助教這幾週的作業批改，經過你們的調整，我覺得我的人生真的不一樣了，好希望自己當時能早點上到這堂課程。

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最後也祝福老師你們健康平安，讓更多人能真正體會到，所謂的幸福人生，到底是什麼樣的感覺！

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1.為什麼人生明明漸入佳境，你卻越來越不開心？

2.常覺得活著好累，找不到活著的意義，該如何調適自己？