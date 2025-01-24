醫認證「餓著入睡就能瘦」！　4大原因曝





▲醫師解釋，「餓著入睡」就是不要吃宵夜了，能提高燃脂效率。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／採訪報導

想要剷除身上多餘的肥肉與油脂，卻老是敗在宵夜這一關？高雄初日診所院長、減重專科暨家醫科醫師李唐越表示，其實睡覺也能瘦，前提是要「餓著入睡」，意思就是不要吃宵夜，藉此能提高燃脂效率，進而達到瘦身的作用。但他也強調，此方法並不適用所有人，本身患有糖尿病、癌症及腸胃道疾病者，應避免長時間空腹。

李唐越醫師在YouTube頻道以「想瘦就要餓著入睡！」為題分享影片，他分析4大原因。首先，入睡後新陳代謝會變慢，而吃宵夜容易讓多餘熱量轉換成脂肪堆積在身上，特別是宵夜大多是高熱量、高糖分的食物，易刺激胰島素分泌、促進脂肪的儲存。

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李唐越接著說，餓著入睡除了能保持胰島素平穩，此時身體會進一步動用儲存的脂肪以供應能量；此外，睡覺時人體會釋放生長激素，有助於肌肉修復和脂肪分解，若晚上吃了宵夜，特別是高糖飲食，會使胰島素升高，並抑制生長激素分泌，就會減少燃脂效率。

李唐越表示，晚餐後不吃東西，餓著入睡相當於讓身體進行「短時間斷食」，人體就會轉向燃燒脂肪作為能量來源，進而達到減重目的，「餓著入睡就是叫你不要吃宵夜，提高燃脂效率進而達到瘦身的作用」。

▲如果睡前肚子真的太餓了，可喝牛奶、豆漿或吃些水果。（示意圖／翻攝自pixabay）

李唐越接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，晚餐可以正常吃、不吃宵夜，只要「進食定時定量」讓身體可以維持飽足感和胰島素穩定，一般不會出現飢餓到無法入睡的狀況。

李唐越接著說，正餐時間以外的食物選擇受限，多是高油鹽的加工食品，像是泡麵、零食餅乾或是油炸、燒烤類食物，睡前飲用含糖咖啡因飲料、酒類、巧克力，也可能影響睡眠。一旦睡前飢餓感太強，他建議可以食用適量鮮奶、豆漿、水煮蛋、堅果、香蕉。

不過，前述方法並不適用所有人。李唐越強調，若本身患有糖尿病、癌症、消化道潰瘍及腸胃道等疾病，應避免長時間空腹，可視情況和醫師、營養師討論營養補充與藥物調整。