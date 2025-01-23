每天喝1健康飲品！她「健檢一堆紅字」看傻　專家：80%都是糖

▲女子每天喝1500c.c.的枸杞蜂蜜水，怎料健檢報告「滿江紅」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

含糖飲料對人體的傷害眾所皆知，不只使人變胖，還易引發脂肪肝、痛風、皮膚變差，甚至是腎臟病。一名注重養生的女子為了養顏美容，每天都會泡一壺1500c.c.的枸杞蜂蜜水來喝，飲用半年後接受健檢，卻驚見報告上一堆紅字，嚇得她找上營養師調整飲食。事實上，她心中一直以為健康又天然的蜂蜜，其中80%都是糖，吃多一樣容易發胖。

營養師Angela在《醫師好辣》節目中分享，曾遇過一名姐姐，就診時先是一臉得意地分享自己「養顏美容小撇步」，就是每天喝一壺1500c.c.的枸杞蜂蜜水，怎料飲用半年後參加公司的健康檢查，竟發現三酸甘油酯、血糖都偏高，腰圍也增加了，報告上原本都沒有紅字，結果呈現「滿江紅」讓她無法接受。

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Angela說，女子無助地向醫師求救，被告知不要喝果汁、要戒含糖飲料，但令她納悶的是，這些飲品自己通通沒有碰，健檢報告怎麼還這樣子？個案轉而求助營養師。

▲女子認為蜂蜜健康天然，不算是糖，因此每天猛喝。（示意圖／記者黃士原攝）

「她跑來問我，她一直覺得蜂蜜是非常健康天然的東西、不算糖，她就每天喝。」Angela無奈地說，並直呼，這是天大的誤會，事實上，蜂蜜中有80%都是糖，為果糖和葡萄糖；此外，大家以為健康養生的黑糖，甜度又更高，幾乎90～95%都是糖，和砂糖、白糖一樣屬於蔗糖，只是多了一點點礦物質，其實喝多一樣會胖、血糖會變高。

若真的想喝飲料，Angela分享降低負擔的小原則。她說，選購手搖飲時甜度建議選3分糖以下；不能減糖者，則要調整喝飲料的頻率，可降為一週喝一次；頻率不能變動者，就把大杯換成中杯。有些人愛咬珍珠紓壓，她推薦換成茶凍、杏仁凍，而蒟蒻則是比珍珠好一點的選擇。

此外，Angela透露，如果可以，點飲料時建議改為「去冰、常溫」會比較好，因為人類的舌頭味蕾在37°C時最能感覺到甜味、對甜度的敏銳度是最大的。她舉例，平時點飲料若都點3分糖、正常冰，可改選1分糖、去冰試試看，「（兩者）也許嘴巴感覺到的甜度會差不多」。