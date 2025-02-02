ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

吃Buffet「最推、最雷食物」一次看！　營養師：熱量炸彈悄引爆

Cofit觀點

Cofit觀點 Cofit

Cofit是台灣最大的線上營養師平台，以網站及APP提供專屬營養師一對一密集指導，並有超過800位註冊營養師為用戶服務，並致力於結合科技和醫學專業，傳播正確的健康知識、提供頂尖且有效的健康管理服務。

▲在國外吃Buffet要小心。（示意圖／達志影像）

▲Buffet暗藏著熱量炸彈，營養師最推、最不推食物曝光。（示意圖／達志影像）

圖、文／Cofit營養師彭詩喬

Buffet一直是聚餐的熱門選擇！各國料理、豐富甜點飲品，滿足了每個人的喜好。但，其實Buffet暗藏著熱量超標的危機…當你覺得吃回票價的同時，肚子裡的「熱量炸彈」也在悄悄引爆。

如何享受美食又避免聚餐後的體重焦慮？這篇攻略Cofit－彭詩喬營養師將帶你一站站走過Buffet的6國料理區域，教你如何選擇兼顧美味與健康的搭配。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這些吃自助餐的地雷你踩過嗎？

－為了這餐Buffet，空腹好幾餐

過度飢餓容易進食過量、過快，不只影響血糖，也易讓胃部負擔加重。
營養師貼心提醒：建議其他餐正常吃，並且優先攝取蛋白質類，延緩血糖上升速度。

－為了吃回本，拚命吃高單價海鮮

攝取過多可能會增加腎臟負擔，另外，只吃海鮮也會忽略掉其他營養素。
營養師貼心提醒：多樣食物搭配，如蔬菜、瘦肉類，維持營養均衡。

－各種甜點都夾一個

甜點大多為高糖、高脂肪，熱量高又會影響代謝，即使只吃一點，累積起來也會增加脂肪堆積風險。
營養師貼心提醒：挑選1～2樣最喜歡的甜點，搭配無糖飲料降低熱量攝取。

▲吃Buffet「最推、最雷食物」一次看！　營養師：熱量炸彈悄引爆。（圖／公關提供）

常見的自助餐料理區該怎麼選？

－日本區

可以多選擇新鮮的魚類和蔬菜，避免加工食品，如即食壽司，減少添加劑攝入。
推薦選擇：烤鯖魚、生魚片
不推薦：炸天婦羅、鰻魚燒

－韓國區

韓國料理常使用調味料如辣椒醬、大醬、鹽漬泡菜，需注意鹽分攝取。
推薦選擇：海帶豆腐湯、銅板烤肉
不推薦：炸雞塊、辣炒年糕

▲吃Buffet「最推、最雷食物」一次看！　營養師：熱量炸彈悄引爆。（圖／公關提供）

－印度區

印度料理通常蔬菜不足，可以多配些生菜沙拉。
推薦選擇：坦都里雞、扁豆湯
不推薦：薩摩沙、奶油雞

－泰國區

醬料雖富含風味，但脂肪和熱量高，應適量選擇使用。
推薦選擇：冬陰功湯、清蒸魚
不推薦：芒果糯米飯、椒麻雞

▲吃Buffet「最推、最雷食物」一次看！　營養師：熱量炸彈悄引爆。（圖／公關提供）

－歐洲區

多選擇海鮮、使用優質脂肪橄欖油的料理
推薦選擇：地中海沙拉、德國豬腳
不推薦：奶油濃湯、香腸拼盤

－美國區

注意烹調方式，避免油炸品。
推薦選擇：藜麥沙拉、班尼迪克蛋
不推薦：熱狗、薯條、雞塊

▲吃Buffet「最推、最雷食物」一次看！　營養師：熱量炸彈悄引爆。（圖／公關提供）

五個小撇步吃自助餐不長胖

1.控制澱粉攝取量
過量攝取易導致血糖波動、脂肪囤積。

2.優先選擇蛋白質
獲得飽足感，減少攝取碳水化合物的慾望。水煮蛋、清蒸魚、嫩豆腐等都是不錯的選擇。

3.減少甜點比例
高糖、高脂的甜點營養價值低，容易讓血糖波動。選擇1～2樣最想吃的小份甜點即可。

4.211餐盤飲食法
把蔬菜、蛋白質、澱粉比例掌控好：1/2蔬菜、1/4蛋白質、1/4澱粉，營養均衡又能控制熱量。

5.細嚼慢嚥
每口食物咬20次以上，讓大腦接收到訊號，避免暴飲暴食。

▲吃Buffet「最推、最雷食物」一次看！　營養師：熱量炸彈悄引爆。（圖／公關提供）

【Bonus】進階211餐盤飲食法

適合族群：高胰島素阻抗族群
蔬菜： 50%
蛋白質＞30%
高纖天然澱粉（避免麵粉製品、穀類）＜20%
水：餐前250～500c.c.或每日40Ｘ體重（公斤）

營養師叮嚀：

吃Buffet自助餐可多選擇天然全食物，少精緻少加工，顧好腸道健康。

▲吃Buffet「最推、最雷食物」一次看！　營養師：熱量炸彈悄引爆。（圖／公關提供）

本文經授權轉自：Cofit飲控這樣吃Buffet！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

關鍵字： 飲食健康 熱量 脂肪 Cofit 營養師彭詩喬 空腹 甜點 蛋白質 澱粉 211餐盤飲食法 Buffet 自助餐

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

過年期間屏基2770人掛急診　近9成腸胃道不適+呼吸道感染

吃Buffet「最推、最雷食物」一次看！　營養師：熱量炸彈悄引爆

南港北雲餐廳疑食物中毒「就醫翻倍增至30人」　初二用餐占最多

正月初五迎財神！錢母、供品這樣準備小錢變大錢　這一天千萬別小氣

開工日+低溫來襲讓人憂鬱　醫師提醒：1症狀要盡速就醫

導致孩子近視的兇手不一定是電視　近距離長時間用眼是關鍵

立春開工！中醫推薦「3茶飲+5穴道」養陽養肝

過年診所塞爆「2症狀多數」　醫1天看230人快虛脫

褪黑激素真的能倒時差嗎？「往這裡飛」吃了更痛苦　解決方式曝

中醫師教你「過年病」自救穴道　肩頸、腰背、眼睛、腸胃...都有解！

讀者迴響

回到最上面