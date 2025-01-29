他「腎功能突下降」飄尿毒味！　醫揭過年1食物害的：非常鹹

▲男子的腎功能突然惡化，身上還飄出一股尿毒味。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

腎臟科醫師洪永祥分享，一名男子長時間於門診追蹤慢性腎臟病，某次一踏進診間臉色疲勞，身上還飄散一股阿摩尼亞的味道，一檢查發現腎功能急速下滑。追問後得知，患者平時病情控制得宜，近日每天吃烏魚子配紅酒，甚至把整箱都吃光，成為致病元凶。他也提醒，烏魚子屬於高鈉、高蛋白質、高普林及高膽固醇食物，都是破壞腎臟的因子。

洪永祥醫師在《健康晚點名》節目中提到，男子一走進診間，他就立刻驚覺不對勁，因對方看起來很疲累，皮膚呈現貧血的灰黑色，加上渾身飄散著一股「尿毒味」，因為尿毒累積過多在身上，會隨著呼吸跑出類似阿摩尼亞的味道。而前述的種種徵兆，身為醫師可以察覺出「就是腎功能很糟糕」的警訊。

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「他（腎功能）衰退得太快了！」洪永祥忍不住感慨。並透露男子同時患有糖尿病與高血壓，平時控制得還可以，若突然間腎功能惡化，一定是有個加重的因子。因此詢問對方最近是否有感冒、熬夜或攝取不對的食物。

▲烏魚子熱量、膽固醇都太高，建議淺嚐即可。（示意圖／ETtoday資料照）

洪永祥指出，男子這才承認最近友人送他一整箱的烏魚子，他興致一來喝紅酒配烏魚子，一不小心全吃光。讓醫師聽了忍不住搖頭，「每天這樣吃，烏魚子太鹹又是高普林的食物，又含蛋白質，這非常危險，加上膽固醇過高，都是破壞腎臟的因子。」

過年除了佛跳牆外，烏魚子也是必備料理，但其實烏魚子的熱量和膽固醇都偏高。營養師余朱青曾指出，烏魚子因本身是魚卵、膽固醇高，這時就建議多搭配蔬菜，平衡攝取，除了會搭配常見的蒜苗，還會另外加入蔬果。

余朱青也特別分享家中過年必備料理「烏魚子＋棗子」。她說，因為過年是棗子盛產季節，因此每年家裡年菜都少不了這道，把棗子洗乾淨，削皮切片，吃起來真的超搭，有時也會加上蘋果、蘿蔔、大蒜，多點蔬果吃起來，不僅清脆爽口，同時更可攝取膳食纖維和解油膩。