ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

諾羅病毒秋冬最活躍！近期確診病例激增　良好衛生習慣是王道

▲▼保持良好衛生習慣是預防諾羅病毒最好的方法，尤其要勤洗手。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲保持良好衛生習慣是預防諾羅病毒最好的方法，尤其要勤洗手。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期國內急性腹瀉就診人數增加，群聚事件檢出病原以諾羅病毒為多。諾羅病毒傳染力強，易引起群聚感染，農曆年到來，家庭團圓聚餐以及旅遊外食增加，提醒民眾務必留意手部衛生與飲食安全，若有腹瀉情形應在家休息，待症狀解除至少48小時以後再恢復上班上學，保持良好的衛生習慣是預防諾羅病毒的最佳方法，讓我們一起守護健康，遠離病毒侵害。 
     
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，諾羅病毒活躍於秋冬兩季，是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一。經統計去年花蓮縣接獲的腹瀉群聚案件中，患者經採檢確診諾羅病毒的陽性率達57%，但對廚工檢體及攝食地點進行環境食物檢體進行檢驗後皆無諾羅病毒，顯示為諾羅病毒流行期群聚所致。另依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示， 今年第三周全國門急診腹瀉就診為189,043人次，花蓮縣門急診腹瀉就診為2,284人次，提醒民眾注意防範諾羅病毒。  

朱家祥指出，諾羅病毒主要傳播途徑為糞口感染，所有年齡層都可能因食用受汙染的食物或飲水、與病人接觸（如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或接觸到病人曾接觸的物體表面）而感染。一般感染後48小時內可能出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，另併有噁心、發燒、腹部痙攣、肌肉酸痛等情形。前述症狀多能在數天內明顯改善，可自然痊癒。但年長者、嬰幼兒、慢性病或免疫力較差患者易出現嚴重併發症，需要特別注意，如果症狀嚴重或持續，應立即就醫。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼保持良好衛生習慣是預防諾羅病毒最好的方法，尤其要勤洗手。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局提醒，預防諾羅病毒感染應以加強環境衛生及手部衛生為原則。民眾出遊、聚餐時備餐前、進食前、如廁後及照顧病人應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應澈底煮熟再食用；與他人共食應使用公筷母匙。

為降低病毒傳播的風險，病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1,000cc清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1,000cc清水消毒清理。

相關疫情訊息可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥國內免付費防疫專線1922、花蓮縣衛生局防疫專線03-8226975洽詢。

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

關鍵字： 諾羅病毒 秋冬 活躍 確診 病例 激增 良好 衛生習慣 王道

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

過年發紅包壓力山大！包多少才不讓長輩失望？催眠師解金錢焦慮

不是你的錯！天冷「食慾暴增3原因」　營養師：真的會

早上別急著鋪床！不通風成「塵蟎、臭蟲最愛」　專家揭恐怖後果

調整飲食保肌力照護銀髮族　部桃推金蛇年幸福年菜

過年久坐當心「經濟艙症候群」　醫示警：嚴重恐肺栓塞致命

諾羅病毒秋冬最活躍！近期確診病例激增　良好衛生習慣是王道

2類人易沉迷「刮刮樂」　醫提「近失效應」：會提升賭博慾望

急性腹瀉創6年新高！單周18.7萬人就診　疾管署：諾羅病毒最多

「過年7行為」恐成病毒傳播溫床！醫示警了

吃年夜飯前必看！營養師教你6大攻略「少胖3公斤」

讀者迴響

回到最上面