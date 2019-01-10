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她二胎懷7年都失敗！　竟是剖腹產在子宮留下「怪東西」

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懷孕。（圖／達志影像）

▲她二胎懷7年都失敗！竟是剖腹產在子宮留下「怪東西」。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

37歲的彭小姐有個可愛的女兒，想懷第二胎卻遲遲無法如願，歷時7年、到3家不孕症診所做人工生殖失敗後，輾轉到三總檢查，才發現她第一胎剖腹產傷口不僅未癒合，子宮還長了「怪東西」，所幸經過手術切除，再植入胚胎後，終於成功懷孕，隔年如願生下寶寶。

收治患者的三軍總醫院婦產部生殖內分泌不孕科主任朱伯威表示，彭小姐是典型的「續發性不孕症」個案，生育過子女後想再懷孕，但嘗試超過1年以上卻無結果的女性都屬此範疇，這類患者最大的共同點為，經常因過去曾成功受孕，而忽略了年齡及其他身體狀況變化的事實，錯失再孕的機會。

朱伯威表示，過去人工生殖需在取卵受精後馬上將胚胎植回母體維持懷孕率，但隨著近年來玻璃化胚胎冷凍技術的進步，取卵受精後胚胎可先行冷凍保存，等待子宮做好萬全準備再行植入，增加著床率。

▲她二胎做7年都失敗！　竟是剖腹產在子宮留下「怪東西」。（圖／記者嚴云岑攝）

▲造成彭小姐續發性不孕症的原因。（圖／三總提供）

三軍總醫院婦產部婦瘤科主任王毓淇提到，彭小姐因第一胎剖腹產傷口未養好，才會導致續發性不孕症。檢查發現，彭小姐除了腸沾黏，子宮還有一顆直徑7至8公分大的肌瘤，醫療團隊先透過達文西手術修補傷口，術後2天就出院，胚胎解凍植入後也順利著床，隔年終於迎來第二胎。

朱伯威表示，達文西手術改善子宮環境，最多只需休養3個月就可接受人工生殖，比起傳統手術至少需修復2年快上不少，惟療程需要自費。三軍總醫院2015年起已幫10例續發性不孕症患者懷上寶寶，孕婦在與醫師討論後，選擇最適合自己的選擇。

彭小姐經達文西手術修補傷口、清除肌瘤後，隔年就生下可愛的寶寶。（圖／記者嚴云岑攝）

▲她二胎做7年都失敗！　竟是剖腹產在子宮留下「怪東西」。（圖／記者嚴云岑攝）

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關鍵字： 孕婦健康 子宮肌腺症 續發性不孕症 三總
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