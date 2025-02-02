嬤每天20顆藥常吃錯！藥師「到宅排藥」換來雞蛋回禮　暖心互動曝

▲員郭醫院家庭醫學科主治醫師郭亭亞（左）和居家醫療照護對象阿滿姨（右）。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／採訪報導

住彰化大村的77歲阿滿姨患多重慢性病，去年9月發燒送急診發現嚴重泌尿道感染，但她拒住院治療，改由員郭醫院居家團隊提供「在宅急症照護」。她在家接受抗生素治療，期間更發現她每天要吃20多顆藥物，常忘記或誤服，讓疾病控制不理想，照會藥師每周到府協助排藥，阿滿姨則拿家裡養雞下的蛋作為回禮，後續感染治療順利結束，她也和醫療團隊約好努力復健，要養雞、煮雞湯給大家喝。

她嚴重感染但因過去經驗拒絕在醫院住院，想在家接受治療

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收治個案的員郭醫院家醫科主治醫師郭亭亞分享，阿滿姨和先生住在郊區三合院養雞種菜，因為本身有冠狀動脈心臟病、痛風、副甲狀腺亢進、骨鬆等病史，醫療史非常複雜。

阿滿姨過去兩年內曾接受過3次手術，包含骨折、關節置換、副甲狀腺切除，而且長期在三家醫院就診奔走，要看的科別多達5科，每次要去醫院時孫子就會請假載她過去，長此下來，病人與家屬都非常疲憊。

而在最近一次手術後在員郭醫院復健住院，郭亭亞了解阿滿姨就醫狀況後說「不然我去看你比較快」，阿滿姨出院後被收案居家醫療繼續照顧，由郭亭亞定期前往家中訪視。

而在去年9月份阿滿姨因為發燒被送急診，當時急診醫師研判因為泌尿道感染嚴重應該收住院，但阿滿姨拒絕，因為過去住院曾經感染新冠肺炎，吃不好睡不好，因此她和郭亭亞說，「我可不可以在家治療？像妳平常到家裡來看我這樣。」郭亭亞一口答應，讓阿滿姨「在家裡住院」。

▲員郭醫院藥師去幫阿滿姨排藥。

阿滿姨平日用藥有大問題！藥師定期到宅排藥換來雞蛋回禮

健保署去年7月1日起開始推動「在宅急症照護試辦計畫」，讓行動不便、失能等民眾若有肺炎、尿路感染或軟組織感染急症可以在家裡接受治療。

郭亭亞表示，居家醫療團隊針對阿滿姨啟動泌尿道感染的在宅急症照護，直接在家中進行抗生素治療，幫助她控制感染，護理師每日訪視給藥時，發現阿滿姨每天要吃20種藥物，但她經常忘記或服用錯誤的劑量，讓血壓高低起伏、頭暈、腹瀉、痛風、胸悶、反覆低血鈣抽筋。

醫療團隊照會藥師來協助阿滿姨整理藥物，重新製作服藥表單，扣除各科別開立重複用藥，把每天吃的藥減至10顆，而且藥師還細心每周來幫阿滿姨家裡，協助把藥排至標記日期時間的藥盒，從此就不再有吃錯藥物的問題。

阿滿姨對這份照顧非常感激，經常用家裡養的雞下的雞蛋作為回報送給醫療團隊。感染治療結案之後，醫療團隊也協助銜接長照服務，讓醫院居服人員定期到家中協助肢體活動。

▲阿滿姨在健保署長石崇良、員郭醫院醫療團隊等人見證下簽署預立醫療決定。

急症照護中思考未來若遭遇緊急狀況，簽署「預立醫療決定」

郭亭亞分享，在阿滿姨接受急症照護期間，也跟她討論到一些緊急醫療選擇的議題，例如遇到需要急救的情況，她會希望做什麼樣的選擇。

阿滿姨回想曾經照顧過臥床18年的母親，這段經歷讓她覺得非常不捨。郭亭亞說，「如果能重新選擇自己的生命，她希望自己的生命能由自己做主，不想接受過多的急救措施。」經過一次一次的與阿滿姨還有家屬討論，阿滿姨在家中簽署了預立醫療決定。

郭亭亞表示，一開始接觸阿滿姨時，她因為長期反覆就醫，身體狀況又不好，她對自己的健康很迷茫，透露著憂鬱的氣息，但隨著藥物調整和健康狀況的改善，她慢慢開始找回生活的動力，也重拾養雞的興趣。

郭亭亞笑說，對阿滿姨來說養雞是一件非常重要的事情，以前甚至養了好幾百隻，但如今只剩下十幾隻雞。而她現在會拿著四腳拐杖，慢慢走到雞舍去餵雞，重新感覺到生活的快樂和意義。