三井被控多人吃完年夜飯「上吐下瀉」　衛生局要查了

▲三井日式料理團圓飯亂象。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者黃凱翊／綜合報導

台北知名的日式餐廳「三井日式料理」近日爆出，有多名客人除夕夜前往用餐，回後家出現上吐下瀉的症狀，許多人因此到Google評論上留下負評，另外更有人抱怨吃到的A5和牛是冷的。對此，台北市衛生局表示，目前尚未接到疑似食物中毒的通報，將會派員前往稽查。

點開「三井日式料理」的評論可以看到，近期有多筆一星評論，內容都是提及除夕夜的亂象，包括系統故障導致現場大亂，宛如薑母鴨餐廳，等了半小時才入座「所有人都在門口吹冷風。」

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▲▼許多客人在Google評論上留下負評。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

此外，點餐內容也被限制，結果團圓飯吃到半夜12點，最後的水果還是「切一半的櫻桃」，讓消費者大傻眼；有其他消費者留言「上來的A5和牛完全是冷的，在我們反應後一位主管人員過來致歉，最後在我們要結帳時，光結帳又等了快半小時」。

▲▼還有人回家後出現上吐下瀉的狀況。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外還有消費者留言「菜都是冷的也不熱，吃完都11點多了，回去之後家人們還上吐下瀉」、「每道菜間隔半小時以上 順序也錯亂 吃完都11點了…回去之後家人還上吐下瀉 爛。」

北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁指出，尚未接獲疑似食品中毒的通報，但將派員前往依食品衛生規範準則，針對人員衛生、食材處理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理進行稽查，並要求限期改善，若時間到還未改善，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。