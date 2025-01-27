除夕守歲「感冒機率增4.5倍」！醫曝致病關鍵　還有4大影響

▲除夕夜熬夜守歲恐讓免疫力下降，感冒機率增加。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

明（28）天就是除夕了，不少人吃完年夜飯、給壓歲錢後，當天晚上要熬夜守歲。胸腔暨重症醫學科黃軒醫師指出，人們相信除夕夜守歲不睡覺能祈求長壽，但熬夜恐對健康帶來負面影響，尤其是對心血管、免疫系統和認知功能的損害。有研究發現，睡眠少於5小時的人，感冒或感染流感的機率，比睡滿7小時者高出4.2～4.5倍。

黃軒醫師於粉專分析熬夜守歲、睡眠被剝奪所產生的生理影響，首先是心血管疾病風險增加，研究顯示，睡眠不足可能造成血壓升高、心跳異常，增加心臟病和中風風險，睡眠少於6小時，會使交感神經過度刺激，血管收縮壓平均上升5～7mmHg。

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再者，免疫系統功能會下降。黃軒說明，睡眠是免疫系統修復和調節的重要時間，熬夜守歲可能削弱身體對病毒和細菌的抵抗力。研究人員發現，每晚睡覺少於5小時的人，感染感冒、流感的機率，比每晚睡7小時或以上者高出4.2～4.5倍。若連續3天都睡不到6小時，T細胞的活性將下降17%，「你的抗體反應效率減弱50%」。

▲熬夜還會引發記憶力下降、注意力不集中及情緒波動不穩。（示意圖／pixabay）

黃軒接著說，熬夜對認知功能也會產生影響，包括記憶力下降、注意力不集中以及情緒波動不穩。他進一步表示，睡眠是大腦整理和儲存記憶的關鍵過程，熬夜守歲可能引發短期記憶受損；睡不飽還會降低大腦的警覺性和反應速度，影響日常工作與學習效率；另外，熬夜可能使隔天的焦慮、憂鬱等情緒問題更嚴重。

黃軒認為，傳統習俗需要與現代科學知識相結合，例如可在守歲活動中安排短暫的休息時間，或提前調整作息以減少熬夜的影響。他建議，要避免過度熬夜、盡量在凌晨前入睡，熬夜期間多喝水、避免攝入過多咖啡因或高糖食物；如果必須熬夜，可以在白天小睡片刻，以減輕疲勞感。並提醒，一旦感到頭暈、心悸或不適，應立即休息。