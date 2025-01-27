過年狂吃牙齒斷裂！醫曝「3類食物」是兇手　矯正族也注意

▲醫師提醒，過年要注意牙齒清潔和飲食，以免牙痛上身。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

連假最怕遇牙痛，導致玩樂興致打折扣！對此，牙醫師提醒，無論是一般民眾或牙齒矯正者，連假更要注意口腔健康，建議每餐後都乖乖刷牙或至少維持平時的清潔頻率，堅果、牛軋糖、帶骨年菜等常見食物，吃的時候務必注意牙裂問題。

春節團圓大魚大肉少不了，牙醫師劉立陽表示，雖然會建議「每次吃完東西後都刷牙」，但考慮到過年期間的作息很難正常，尤其進食頻率會增加，但至少要維持平時的清潔習慣，例如起床和睡前，都用牙刷搭配牙線徹底清潔；尤其熬夜以及過於頻繁進食，牙齦容易腫脹，導致刷牙時會出血，此時更要清潔乾淨，也可加入牙尖刷、沖牙機等工具輔助。

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除了維持口腔清潔，劉立陽進一步提到，一些含有大骨、碎骨的年菜，以及堅果、牛軋糖等年節點心，這些硬物食用起來要特別留意，更要避免過量，否則可能讓牙齒受損甚至斷裂。

另外，現在愈來愈多人接受牙齒矯正，劉立陽特別提到，矯正者因為平時會定期回診檢查，口腔保健觀念都很充足，只要按照平時的清潔與使用習慣就好，像是傳統矯正者應少吃太硬或太黏的食物，避免金屬矯正器脫落，隱形矯正者則須在進食前拆下牙套，進食後盡速刷牙和清潔牙套後戴回，以防細菌滋生和影響矯正進度。

劉立陽提醒，春節連假像是催化劑，平時疏於照顧口腔健康的人，這段期間最容易出狀況或惡化，也多半是診所開工後的第一批患者「像是本來牙齒就有裂的，就可能加劇斷裂」，建議善用每半年一次的健保洗牙，牙周有狀況者建議三個月回診一次。