比基尼登山客墜谷凍僵亡　醫談「致命失溫」...撐不過3hr

▲比基尼登山客墜谷去世。（圖／翻攝自Facebook／G哥比基尼的高山足跡，下同）

記者嚴云岑／台北報導

被譽為「比基尼登山客」的吳姓女子，日前挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段，不慎於19日失足摔落山谷，雖然透過衛星電話向外求援，但今（21）日被發現時身體已無生命跡象。醫師表示，醫療上有三三三準則，若失溫超過3小時就容易有生命危險，致命程度遠高於缺水。

吳女於11日自南投縣東浦入山獨攀，計畫13天走過八通關、盆駒山、無雙社，預計於24日自郡大林道下山，卻在行程接近尾聲時，於盆駒山失足發生意外，整個人墜落20米深山谷，由於下半身動彈不得、上半身也受傷，只好撥打電話向好友楊男求救，再由楊男向消防局報案。

高山野外醫學專家、北醫附醫急診醫師高偉峰表示，登山遇難最常見為外傷造成的出血性休克，其次為失溫，而野外醫療的三三三準則分別為：缺氧超過3分鐘、失溫超過3小時、3天沒喝水以及3週沒進食，「不過若遇到下雨，蒸發會帶走身體更多熱量，加速失溫發生。」

▲綽號G哥的比基尼登山客八通關－盆駒山－無雙社路段不慎墜谷，金尋獲已失溫身亡。

高偉峰提到，人體正常溫度落在36.5至37.5度之間，失溫主要分為3階段，輕度低體溫落在32至35度，此時人體意識清醒，也會因冷瑟瑟發抖，交感神經興奮，會產生更多熱量，心跳也會加快。

第二階段體溫落在28至32度，此時患者通常神智不清，心跳減緩、血壓下降，也不會因冷而發抖，還可能會出現視覺、聽覺與體感幻覺。第三階段為28度以下，此時患者呼吸脈搏微弱，呈現凍僵狀態，看起來就像過世一樣，若未及時做好保暖，可能撐不了太久。

今年36歲的吳女綽號G哥，會在攻頂後卸下裝備換上性感比基尼拍照，被譽為「比基尼登山客」，在登山界小有名氣的她，4年來至少換過97套比基尼，光是去年就有127天待在山上。

▲比基尼登山客南投獨攀墜谷。



南投消防局中午尋獲吳女時，山上氣溫僅2度左右，她已失溫、身體成僵硬狀態，12時10分確認無生命跡象，由於山區天氣不佳，搜救人員先將她帶到空曠處安置，待氣候穩定後會申請直昇機吊掛下山。

近年來登山風氣興盛，也有不少登山好手選擇「獨攀」，若不慎失足只能靠自救。高偉峰提醒，在山上一定要做好保溫，在等待救援期間，可以利用俗稱「太空毯」的野外求生毯包裹身體，避免體溫蒸發，冬季山區濕冷多雨，若不慎淋雨也要想辦法擦乾，以免身體熱能迅速蒸發，加速失溫發生。