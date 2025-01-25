春節連假突發不適！醫院看診情況這APP可查　沒健保卡可例外就醫

▲春節就醫，可透過健保APP查詢看診時段，資料照。（圖／記者許宥孺攝）

記者洪巧藍／台北報導

春節期間不少醫院診所休息，但是長達9天的連假，難免會有臨時身體不適的情況發生。健保署表示，可以至健保署網站或者使用全民健保行動快易通-健康存摺APP，快速查詢全台健保特約醫療院所的服務時段。此外，如果發生健保卡不慎遺失或毀損，也可以持有效身分證明文件用例外就醫的方式以健保身分看病。

健保署表示，適逢春節9天連假，民眾若遇身體不適就診，可透過健保署網站查詢特約醫療院所開診或藥局服務時段資訊（其路徑如下：首頁/健保服務/健保醫療服務/院所查詢/服務時段查詢）點選查詢。

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另外，民眾亦可透過手機操作，下載「全民健保行動快易通｜健康存摺（APP）」，進入「醫療查詢/就醫院所查詢」輸入關鍵字，地圖將會呈現所在地附近的特約醫療院所或藥局；或點選「進階查詢」，勾選服務時段及其他篩選條件，尋找符合自己需求的特約醫療院所及藥局。

為保障春節連假期間民眾就醫權益，若保險對象發生健保卡不慎遺失或毀損，無法即時申請換補發健保卡供就醫使用，可持有效的身分證明文件如身分證、駕照等，到健保特約醫療院所填具「例外就醫名冊」，即可安心依健保身分就醫，不會影響就醫權益。民眾如有使用健保卡疑義，春節連假期間請撥打語音諮詢電話0800-030-598，手機請改撥02-4128-678。

健保署提醒民眾過年期間維持健康飲食，避免暴飲暴食。外出旅遊、返鄉拜年，到人潮密集地區，請多注意個人衛生防護。另外，春節期間遇需要就醫，建議可先就近診所就醫，經醫師評估病情，需再進一步治療，透過診所醫師協助轉診至醫院。