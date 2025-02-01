不是墊椅子！屎大不出來「換1姿勢」秒有感　醫認證：真的有效

▲在馬桶上奮力苦戰的經驗人人有，如果沒有凳子，或許可試試輕翹一隻腳。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／採訪報導

過年都待在家裡躺著耍廢只吃不動，不少人出現卡屎排不出來的窘境。近期網路上流傳，大便大不出來，只要「輕輕翹起一隻腳」就能拉得超順，真有這麼神？對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓證實真的有效！糞便滑出大腸就像坐滑水道，遇到角度過大的轉彎處就會卡住，此時輕翹一條腿或換蹲式馬桶、腳下墊張凳子，都能拉直曲度，幫助排便。

鍾雲霓醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，糞便滑出大腸的概念「有點像坐滑水道」，最大的轉彎或隘口，就是乙狀結腸轉接直腸的部分，「這是一個急轉彎，有些人這個彎角度比較大，糞便就會卡在這邊、出不去。」

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鍾雲霓表示，此時不論是輕輕翹起一條腿，或是換成蹲式馬桶、在雙腳下墊一張小凳子，都能拉直乙狀結腸與直腸中間的曲度，有助於將卡關的頑固糞便神奇地排出。

▲腳下放張小凳子也能幫助排便。（示意圖／記者趙于婷攝）

不過，鍾雲霓也點名「6種人」並不適合輕輕翹起一條腿的作法，可採取腳下墊本書或是墊張凳子的方式比較好：

1. 老年人：一部分是骨骼疏鬆脆弱，蹲下（使用蹲式馬桶）或翹腳時容易失去平衡，增加跌倒及骨折的風險；一部分是肌力不足，難以穩定蹲姿或從蹲姿站起來。

2.下肢開過刀者：如關節置換術後，採蹲姿可能引發疼痛或延緩癒合。

3. 肌力不足者、肌少症患者：肌肉力量減弱，無法支撐蹲下或站起的動作。

4. 中風或神經損傷患者：腿部控制能力差，翹腳或蹲下時容易失衡。

5. 患有心血管疾病者：蹲下後快速站起易引發頭暈或暈厥，可能會跌倒。

6. 孕婦：重心不穩，翹腳或蹲姿容易跌倒。