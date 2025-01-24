爆斷腦筋？腦中風辨識及黃金急救時間大揭密

▲常見的腦中風症狀包括「臉歪嘴斜」、「單側手腳無力或麻木」、「口齒不清」，當發現自己或他人出現疑似腦中風的症狀時，應立即撥打119儘快送醫，才可有效降低中風後遺症及失能的風險！（圖／新北市政府消防局提供，下同）

生活中心／綜合報導

近年，新聞或身邊不乏有中壯年腦中風的案例，有些人往往感覺手腳無力或麻木，隨後發現說話也變得不清楚，原本以為只是工作過度疲勞，並沒有多加留意，直到幾個小時後情況加劇，錯過黃金救援時間，成為家人心中永遠的遺憾。尤其近日冷氣團來襲、天氣變化加劇，這樣的腦中風案例每天都可能在我們身邊上演，提醒我們生命的脆弱與突發疾病的可怕。

「腦中風」危險信號你能即時識別嗎？衛福部統計數據揭驚人事實

腦中風是一種來勢洶洶、讓人措手不及的急性疾病。根據衛生福利部統計資料顯示，臺灣每年大約有3到5萬人罹患腦中風，其中不少人因為對腦中風徵兆的警覺性不足，未能即時識別症狀或誤以為是疲勞導致的手腳無力，而錯過了最佳的急救時機。事實上，腦中風的發作是迅速且危險的，若未能在黃金急救時間內進行處置，後果往往難以挽回，可能導致患者長期失能甚至喪命。

為了提高市民對腦中風的警覺性，新北市政府消防局特別呼籲市民朋友，當發現自己或他人出現疑似腦中風的症狀時，應立即撥打119，並爭取黃金急救時間，儘快送醫才可有效降低中風後遺症及失能的風險，從而保護生命和健康。常見的腦中風症狀包括「臉歪嘴斜」、「單側手腳無力或麻木」、「口齒不清」。

▲民眾若發現疑似腦中風症狀，如「臉歪嘴斜」、「單側無力」和「口齒不清」，應立即撥打119，爭取黃金急救時間。

延長黃金急救窗口，增加患者生還機會

為了提高腦中風治療成功率及患者復原機會，衛生福利部中央健康保險署自112年10月1日起放寬血栓溶解劑「rt-PA藥品」給付條件，由原先限「3小時內」使用，延長至「4.5小時內」；於112年11月1日放寬「急性缺血性腦中風機械取栓術」執行時間，考量部分腦中風病人因睡眠、獨居及偏鄉等原因，致未能即時送醫，錯過治療時機，並參考國際實證和臨床指引建議，由原先「限前循環在發作內8小時內使用」，延長至「24小時內」。這些延長的時間窗口，讓醫療人員能在更長的時間內對患者進行有效治療，增加患者康復機會。

▲新北市政府消防局於113年10月18日參與雙和醫院腦中風宣導記者會。

119急救系統提早介入，顯著提升患者康復率

根據新北市政府統計，去(113)年上半年度新北市內各醫院共計受理腦中風案件2,505件，其中由119救護車載送的數量為1,086件，占總案件的43.35%。在由119救護車送醫的案件中，有174位患者接受了靜脈血栓溶解劑治療，最終154位患者成功康復並順利出院，康復比率高達88.51%。這顯示，通過119即時送醫，患者能夠快速抵達醫院接受緊急處置，顯著提高了治癒率，並有效降低了後遺症的發生，改善了患者的整體預後。

為了進一步提升患者的治療效果，新北市政府消防局針對疑似腦中風的患者進行提前通報，開啟「D2N」綠色通道，使患者到院後能直接進入電腦斷層室，進行精密檢查，有效縮短患者接受治療之時間，減少腦部損傷。

強化院前急救訓練，提升專業醫療品質

新北市政府消防局深知，院前急救和院端後續醫療處置的即時性對腦中風患者的預後至關重要。因此，自107年11月開始，每年定期參與由雙和醫院舉辦的急性腦中風治療討論會，這些研討會旨在聚集各領域的醫學專家及學者，交流和分享腦中風最新的治療技術及處置經驗。這樣的活動不僅有助於提升院前救護人員的專業能力，也讓參與的醫療單位能有更好的合作模式，為腦中風患者提供更完善的醫療照護。

▲新北市政府消防局於113年5月4日參與雙和醫院舉辦「雙北急性腦中風治療」討論會。

提升市民急救意識，打造健康安全生活

新北市消防局陳崇岳局長指出，腦中風的搶救是一個與時間賽跑的過程，患者能否在第一時間得到急救，對其治療效果和後續康復有著直接影響。對此呼籲市民提高警覺，學會辨識腦中風的徵兆，並在發現症狀時，立刻撥打119，爭取寶貴的黃金急救時間。消防局將持續加強市民的急救意識，通過宣導和教育活動，讓每一位新北市民在遭遇急性疾病時，無論是病人本身還是家人，都能夠在第一時間做出正確的反應，從而爭取寶貴的生命時間，為自己和家人的健康護航。