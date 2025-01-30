18道熱炒熱量大公開！　這2盤「油脂含量86%」肥爆了

圖、文／Cofit營養師徐子雅
熱炒店一直是大家聚餐的熱門選擇，但你知道這些美味料理的熱量與營養成分嗎？Cofit營養師－徐子雅為你整理出18道熱炒必點熱菜的熱量與營養資訊，讓你在享受美食時也能兼顧健康！
熱炒店18營養圖鑑
以下以每份約300克（2～3人份）計算
根據常見食譜提供準確熱量與營養成分：
－炒海瓜子：210 kcal（醣類：1%；蛋白質：24%；脂質：75%）
－蔥爆牛肉：420 kcal（醣類：8%；蛋白質：30%；脂質：62%）
－五更腸旺：480 kcal（醣類：8%；蛋白質：20%；脂質：72%）
－客家小炒：450 kcal（醣類：2%；蛋白質：18%；脂質：80%）
－三杯雞：560 kcal（醣類：1%；蛋白質：31%；脂質：68%）
－菜脯蛋：370 kcal（醣類：1%；蛋白質：24%；脂質：75%）
－炒高麗菜：185 kcal（醣類：30%；蛋白質：6%；脂質：64%）
－宮保雞丁：475 kcal（醣類：7%；蛋白質：27%；脂質：66%）
－鳳梨蝦球：350 kcal（醣類：2%；蛋白質：29%；脂質：69%）
－椒鹽排骨：770 kcal（醣類：1%；蛋白質：25%；脂質：74%）
－苦瓜鹹蛋：280 kcal（醣類：7%；蛋白質：21%；脂質：72%）
－炒回鍋肉：430 kcal（醣類：1%；蛋白質：13%；脂質：86%）
－豆干肉絲：450 kcal（醣類：8%；蛋白質：23%；脂質：69%）
－炒水蓮：180 kcal（醣類：31%；蛋白質：6%；脂質：63%）
－金沙豆腐：480 kcal（醣類：1%；蛋白質：24%；脂質：75%）
－四季肥腸：580 kcal（醣類：2%；蛋白質：12%；脂質：86%）
－絲瓜炒蛤蜊：260 kcal（醣類：21%；蛋白質：19%；脂質：60%）
－清蒸蝦盤：275 kcal（醣類：0%；蛋白質：51%；脂質：49%）
熱炒店這樣點餐！4優選類別公開
想在熱炒店點餐更健康？
營養師推薦4大優選類別，幫助你輕鬆避開高熱量地雷：
1.冷盤類
以原型食物為主，少選擇含美乃滋的料理
2.熱炒類
以清炒為佳，避免糖醋、醬爆等含醬料較多的菜色
3.鮮魚類
含有豐富的優質蛋白，可減緩身體發炎反應，是減脂期的首選
4.湯類
湯品鈉與油含量偏高，建議最多喝1碗
-熱炒地雷區：
1.炒飯/炒麵類
澱粉與油脂含量高，建議分食
2.醬汁類
鈉與油脂含量高，且勾芡的澱粉量不容小覷
3.燒烤類
燒烤醬富含鈉與糖，熱量爆表
4.炸物類
加工食品多，飽和脂肪含量高
外食4大地雷，你中哪些？
－鈉含量過多
外食普遍偏鹹，高鈉會刺激食慾，建議避免加工食品、重口味與醃製食品
－糖量過多
含糖料理容易導致血糖飆升與脂肪囤積，選擇少糖選項更健康
－澱粉量過高
飯少菜多是基本原則，搭配沙拉或減少澱粉攝取量
－油脂過高
油脂延緩胃排空、增加熱量，炸物與高油脂餐點需避免
熱炒店吃得健康不再是難題！學會選擇技巧後，大口享受美味，也維持好健康生活。
本文經授權轉自：Cofit《熱炒料理熱量圖鑑 18道必點熱炒營養公開！》
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