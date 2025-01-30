18道熱炒熱量大公開！　這2盤「油脂含量86%」肥爆了

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圖、文／Cofit營養師徐子雅

熱炒店一直是大家聚餐的熱門選擇，但你知道這些美味料理的熱量與營養成分嗎？Cofit營養師－徐子雅為你整理出18道熱炒必點熱菜的熱量與營養資訊，讓你在享受美食時也能兼顧健康！

熱炒店18營養圖鑑

以下以每份約300克（2～3人份）計算

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根據常見食譜提供準確熱量與營養成分：

－炒海瓜子：210 kcal（醣類：1%；蛋白質：24%；脂質：75%）

－蔥爆牛肉：420 kcal（醣類：8%；蛋白質：30%；脂質：62%）

－五更腸旺：480 kcal（醣類：8%；蛋白質：20%；脂質：72%）

－客家小炒：450 kcal（醣類：2%；蛋白質：18%；脂質：80%）

－三杯雞：560 kcal（醣類：1%；蛋白質：31%；脂質：68%）

－菜脯蛋：370 kcal（醣類：1%；蛋白質：24%；脂質：75%）

－炒高麗菜：185 kcal（醣類：30%；蛋白質：6%；脂質：64%）

－宮保雞丁：475 kcal（醣類：7%；蛋白質：27%；脂質：66%）

－鳳梨蝦球：350 kcal（醣類：2%；蛋白質：29%；脂質：69%）

－椒鹽排骨：770 kcal（醣類：1%；蛋白質：25%；脂質：74%）

－苦瓜鹹蛋：280 kcal（醣類：7%；蛋白質：21%；脂質：72%）

－炒回鍋肉：430 kcal（醣類：1%；蛋白質：13%；脂質：86%）

－豆干肉絲：450 kcal（醣類：8%；蛋白質：23%；脂質：69%）

－炒水蓮：180 kcal（醣類：31%；蛋白質：6%；脂質：63%）

－金沙豆腐：480 kcal（醣類：1%；蛋白質：24%；脂質：75%）

－四季肥腸：580 kcal（醣類：2%；蛋白質：12%；脂質：86%）

－絲瓜炒蛤蜊：260 kcal（醣類：21%；蛋白質：19%；脂質：60%）

－清蒸蝦盤：275 kcal（醣類：0%；蛋白質：51%；脂質：49%）

熱炒店這樣點餐！4優選類別公開

想在熱炒店點餐更健康？

營養師推薦4大優選類別，幫助你輕鬆避開高熱量地雷：

1.冷盤類

以原型食物為主，少選擇含美乃滋的料理

2.熱炒類

以清炒為佳，避免糖醋、醬爆等含醬料較多的菜色

3.鮮魚類

含有豐富的優質蛋白，可減緩身體發炎反應，是減脂期的首選

4.湯類

湯品鈉與油含量偏高，建議最多喝1碗

-熱炒地雷區：

1.炒飯/炒麵類

澱粉與油脂含量高，建議分食

2.醬汁類

鈉與油脂含量高，且勾芡的澱粉量不容小覷

3.燒烤類

燒烤醬富含鈉與糖，熱量爆表

4.炸物類

加工食品多，飽和脂肪含量高

外食4大地雷，你中哪些？

－鈉含量過多

外食普遍偏鹹，高鈉會刺激食慾，建議避免加工食品、重口味與醃製食品

－糖量過多

含糖料理容易導致血糖飆升與脂肪囤積，選擇少糖選項更健康

－澱粉量過高

飯少菜多是基本原則，搭配沙拉或減少澱粉攝取量

－油脂過高

油脂延緩胃排空、增加熱量，炸物與高油脂餐點需避免

熱炒店吃得健康不再是難題！學會選擇技巧後，大口享受美味，也維持好健康生活。

本文經授權轉自：Cofit《熱炒料理熱量圖鑑 18道必點熱炒營養公開！》