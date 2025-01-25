「3類年節零食」是肥胖地雷！瓜子也上榜　醫揭不爆熱量吃法

▲瓜子不建議每日吃超過一個掌心的大小。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

過年零食多數隱藏高熱量、高糖、高鹽和高脂肪的健康風險，減重專科暨小兒內分泌科醫師王律婷特別整理出3大類常見藏「健康陷阱」的過年零食，一定要特別注意別吃過量。

王律婷指出，春節期間享受零食無可厚非，但過量的「糖」攝取對體重和身高都有所影響，建議在購買零食時可選擇「三好」低鹽、低糖、低脂產品，例如無糖優格搭配水果、原味（無調味）海苔或是超商常見的小包裝無糖堅果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

春節連假9天後，家中有小朋友的也要注意，若發現小朋友體重增長超過2公斤，則建議儘早帶孩子到門診檢查，了解是否有潛在健康風險，對於患有糖尿病的兒童，更應該堅持低糖原則，並定時測量血糖，觀察血糖波動。

1. 魷魚片、肉乾

這類超加工製品通常添加大量鹽分及甜味劑以增添風味。攝取過多的鹽分可能導致高血壓，並增加心血管疾病風險。《美國醫學會兒科期刊》的一篇針對英國兒童的縱向研究指出，在7歲至24歲的觀察期間，日常飲食中攝取最多比例超加工食品的兒童，其身體質量指數（BMI）、脂肪質量指數、體重和腰圍的增長幅度顯著高於其他兒童。

2. 核桃糕、生仁糖、寸棗、麻荖

這些傳統甜點的主要成分為糖和油脂，食用過多容易造成脂肪堆積，並增加高血脂的風險。由美國心臟協會在2017年發表的兒童研究也提到，添加糖攝取過量會提高過重兒童的空腹血糖與胰島素阻抗，影響日後血糖調控。建議兒童每日添加糖攝取量不超過25克，2歲以下兒童更應該避免任何添加糖。

3. 瓜子、花生糖

瓜子和花生雖富含不飽和脂肪酸，但因體積小，容易在無意間吃過量。建議每日堅果類攝取量不超過30克，約一個掌心的大小，並優先選擇原味（無調味）產品為佳。