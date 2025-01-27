林葉亭父逝　醫曝「極早期失智症」8題就能測：中2個需就醫

▲林葉亭85歲失智父陳屍私人園林內水池。（圖／翻攝自Instagram／lin_yehting）

記者李佳蓉／綜合報導

林葉亭85歲父親林葉增因罹患失智症，走失11天後於26日被發現陳屍在士林至善路一處水池中。根據統計，全台65歲以上失智人口已達35萬人，而你是否發現家人常忘記東西放在哪裡，或完全忘記交代的事情，且常為此大發脾氣？醫師劉中平指出，這恐是「極早期失智症」的表現，可透過8道題目測驗，超過2個不及格請就醫。

台北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫師周友芳曾指出，隨著年齡增長，記憶力逐漸減退是正常的老化現象，而失智症是因為腦部病變引起腦功能下降所致。失智症的三大成因可分為「退化性失智症、血管性失智症、可逆性失智症」，其中「退化性失智症」是因異常蛋白長期沉積引起腦部病變，例如阿茲海默症和巴金森氏症失智症。

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周友芳接著說，而「血管性失智症」是因腦血管梗塞或出血造成腦部損傷，逐漸引起認知功能下降，例如腦中風；「可逆性失智症」是由感染、內分泌異常或營養不足引起，若及時治療，有可能逆轉病情，例如神經性梅毒、愛滋病、甲狀腺、功能低下、缺乏維生素B12或葉酸、水腦等。





▲失智症患者因認知功能減退，對環境變動的調適能力較一般人困難。（示意圖／123RF）

心臟內科醫師劉中平曾在粉專寫下，有些疾病難治，如癌症、免疫疾病等；最棘手的病「是病人不知道自己生病了，不接受、不願意治療以外，還很難治療……那就是失智症。」他建議，當發現家人常忘記東西放哪、把錢弄丟、交代的事情完全記不得，且常為了這些事情對他人發脾氣，可能是罹患極早期失智症。可透過8題自主評量測驗，讓家人發現自身功能不及格，較容易提升患者病識感與急迫性。

極早期失智症篩檢量表（AD-8）8題中若有2題以上回答「是」，就得警覺：

1.判斷力上的困難：例如落入圈套或騙局、財務上不好的決定、買了對受禮者不合宜的禮物。

2.對活動和嗜好的興趣降低。

3.重複相同的問題、故事和陳述。

4.學習如何使用工具、設備、和小器具上有困難。例如：電視、音響、遙控器、冷氣機、洗衣機、熱水器、微波爐等。

5.忘記正確的月份和年份。

6.處理複雜的財務上有困難。例如：個人或家庭的收支平衡、繳費單、所得稅等。

7.記住約會的時間有困難。

8.有持續的思考和記憶方面的問題。

劉中平提醒，高齡化社會、失智症就在身邊，早期發現得以尋求醫療介入，透過親朋好友的幫忙及社會福利協助，一起協助身邊的長輩們。