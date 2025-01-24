快過年不想上班！4原因「爽當薪水小偷」　心理師：小偷懶有助紓壓

▲過年倒數，今天的你完全提不起勁上班嗎？（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

準備迎接9天年假！最後一天上班日雖然人還在工作崗位上，卻像進入一種「假性放假」的狀態？諮商心理師朴世光說明，自主當起「薪水小偷」的狀態其實很常見，心理學分析4大原因，包括即時滿足偏好、心理預支效應、決策疲勞及獎勵延遲效應。她表示，放假前摸魚不是你不努力，而是人性使然，適度小偷懶反而有助於釋放壓力。

心理師朴世光在粉專指出，明明手邊的工作只差臨門一腳，卻覺得動不了，甚至開始摸魚滑手機，這種自主當起薪水小偷的狀態其實很常見，可從心理學4原因說明：

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1.即時滿足偏好：短期快樂比長期目標更誘人

大腦天生就偏好短期內能獲得的快樂。滑手機、刷短影片能立刻滿足人們的快感需求，而工作的成就感來得太慢，於是假期前的大腦就更傾向偷懶模式。

2.心理預支效應：期待假期讓大腦提前放鬆

心理學家發現，人們在即將迎來一件好事時，大腦會自動釋放更多的「快樂荷爾蒙」，讓人提前感受到放鬆的愉悅感。假期的期待感太強烈，工作自然難以集中。

3.決策疲勞：年底的疲憊讓專注力大打折扣

經歷了一整年的高壓工作，到年底時大腦已經有些「超載」。研究顯示，過度的決策和壓力會讓人變得更容易分心，無心於最後的衝刺。

4.獎勵延遲效應：不如現在摸魚，放假後再補償

人們內心常有一種小聲音：「反正放假前這X天，效率也提不高，不如摸魚一下，等假期後再努力！」這種心理其實也是對長時間壓力的一種自我調節。

「當薪水小偷，也許可以被原諒！」朴世光說，放假前的摸魚狀態，不是你不努力，而是人性使然，「適度的小偷懶，反而能幫助你釋放壓力，更有活力地迎接新的一年。」但她也提醒，該收尾的工作還是得做，別讓年假後的自己忙到抓狂。