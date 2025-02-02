健保「急性後期照護」升級！復健將有新選擇　在宅住院也要擴大

▲員郭醫院家庭醫學科主治醫師郭亭亞（左）收治的居家醫療對象阿滿姨（右），向健保署長石崇良分享狀況。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

台灣今年邁入超高齡社會，要如何避免失能，又或者讓失能長者可以獲得良好照護是迫切需要解決的問題。健保署今年著手擴大2項政策，第一是「急性後期照護（PAC）」擴大適應症，接受照護的時間彈性也增加，在「黃金治療期」加強復健，降低失能風險；第二則是「在宅急症照護」的擴大，從急性感染增至安寧病人的急性狀況也適用，預計第二季以後陸續實施。

健保署長石崇良表示，國內長者約有15%為失能，另85%長者處於健康或者亞健康狀態。然而從亞健康到步入失能的中間有一個很重要的分水嶺，就是急性疾病發作之後可以恢復多少功能；長期失能與復原之間的關鍵就在於「黃金治療期」投入，也就是「急性後期照護（PAC）」。

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員郭醫院家庭醫學科主治醫師郭亭亞表示，PAC計畫如同復健衝刺班，健保目前對象包含腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、衰弱高齡等四類，依照程度不同，會有住院、日照、居家的PAC。其中住院者復健強度較高，若患者功能逐漸提升，也可以轉換為居家模式，團隊會每週到家中執行5~6次復健，讓患者在自己熟悉的環境下得到照護，支援人們按照想要的方式生活。

▲健保署長石崇良力推在宅醫療。

石崇良指出，高齡化社會需要PAC的情形越來越多，可能像是一個敗血症，就會讓患者的功能急轉直下。他透露，將進行PAC的檢討，第一是將適應症再擴大，第二則是使用PAC的時間，目前是以一個月為原則，也要討論依照患者情況給予彈性調整，第三為PAC執行後的銜接，包含居家環境的調整，讓個案可以回歸社區或者銜接居家醫療、長照機構等。相關檢討預計明年上半完成，下半年有可能以試辦計劃的方式執行，隔年再搭配預算擴大辦理。

此外，長者因為健康狀況往往會面臨就醫、住院等需求，健保署推行「居家醫療」希望讓長者可以在自己最熟悉的環境中接受照護，去年7月1日更推動「在宅急症照護試辦計畫」，讓行動不便、失能民眾若有肺炎、尿路感染或軟組織感染等急症，可以在家接受治療，等同是「在家住院」，實施之後，接受照護個案近9成可以治療完成無須再轉急診或住院。

在宅急症照護今年也將再擴大對象，石崇良表示，要將安寧病患照護各種急症全面納入， 不僅是感染給抗生素，還有包含癌症末期出現的營養問題、惡病質、疼痛控制等，讓安寧患者可以多留在家中接受照顧，減少家庭的負擔。這項計畫預計年後公布，並且在今年第二季上路實施。