你的寶貝經常「用口呼吸」？醫揭「3疾病」不耽誤孩子的健康與發育

▲小孩之所以會口呼吸，可能與過敏體質、感冒或習慣有關。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／每日健康

孩子經常嘴巴開開的？⁣安曼牙醫診所院長黃榆鈞表示，小孩之所以會口呼吸，可能與過敏體質、感冒或習慣有關，也可能與鼻息肉、下鼻甲肥大、鼻中隔彎曲，以及扁桃腺或腺樣體過度肥大有關，如果「口呼吸」的狀況養成習慣，⁣對孩子的健康和發育可能會造成不良的影響。⁣

黃榆鈞在臉書專頁《黃黃醫師寶貝牙》發文說明，季節性過敏或塵蟎、寵物等過敏原可能導致孩子的鼻腔阻塞；普通感冒則會引起鼻腔充血和阻塞，使孩子暫時性地用嘴呼吸，容易感冒的孩子可能從暫時性的狀態演變成一個長久的不良習慣；若是因為長期的鼻塞或其他原因而養成了用口呼吸的習慣，即使問題解決後仍然持續。⁣

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▲安曼牙醫診所院長黃榆鈞細心列出，有「口呼吸」習慣的孩子背後可能隱藏的問題。（圖／擷取自「黃黃醫師寶貝牙」臉書專頁）

黃榆鈞分享3種鼻科疾病引發的鼻塞，鼻息肉通常與慢性鼻竇炎有關，雙側生長的肉芽腫過大導致鼻塞；下鼻甲肥大通常與各種鼻炎有關，由下鼻甲黏膜發炎腫脹或鼻甲骨頭過大導致肥大，使鼻孔通道變得狹窄；鼻中隔彎曲則是指鼻中隔軟骨或硬骨有彎曲的現象，進而影響鼻腔的通氣，單邊的鼻孔過小，導致孩子習慣性地用嘴呼吸。⁣

另外，扁桃腺或腺樣體過度肥大阻塞上呼吸道，也會使孩子不得不用嘴巴來呼吸，更可能導致睡眠呼吸中止症 ，這往往也是長期過敏後連帶發生的狀況，建議家長們可以更有針對性地檢視孩子目前是否有口呼吸的習慣，進而提早發現問題，幫助他們改善。⁣