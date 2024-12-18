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好多人生病！　醫揭「3大猖狂病毒」

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲許多民眾外出仍維持戴口罩的習慣。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

進入冬天，好多人生病！營養功能醫學專家劉博仁醫師在臉書提醒，最近流感病毒、腸病毒、呼吸道融合病毒（RSV）還滿猖獗的，大家還是要注意個人衛生習慣，減少被感染的機會。

對於流感疫情，疾管署疫情中心主任郭宏偉17日表示，上周門急診就診計7萬3162人次，較前一周（7萬5268人次）略降2.8%，目前尚未進入流行期；上周新增18例流感併發重症（均H1N1），年齡介於40多歲至80多歲，其中15例（83%）未接種本季流感疫苗；另新增8例死亡（7例H1N1、1例A未分型），年齡介於50多歲至90多歲，均未接種本季流感疫苗。

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至於腸病毒疫情，疾管署17日公布最新統計，上周國內腸病毒門急診就診仍有1.7萬人次，雖比前周下降，仍高於流行警戒值。疾管署副署長曾淑慧表示，腸病毒疫情預計明年1月中下旬才會脫離流行，提醒民眾仍要注意腸病毒重症前兆，減少重症死亡。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

另外，關於呼吸道融合病毒，台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民曾說明，RSV是一種所有年齡層都可能感染的病毒，除了兒童較為常見 ，銀髮族及患有某些呼吸道共病的成年人中 ，RSV也是不可忽略的。

黃立民說，RSV症狀可能包括流鼻水、食慾減退、咳嗽、打噴嚏、發燒或喘鳴，大多數人會在1到2周內康復，但嚴重可能會導致呼吸短促和氧氣濃度過低。

爸戴逼真面具從椅後竄出嚇兒　男童神淡定回頭打招呼：嗨～

關鍵字： 流感 腸病毒 呼吸道融合病毒

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