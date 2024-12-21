冷氣團又一波！中醫師揭「3部位」保暖最重要　可防寒護陽氣

▲透過針灸介入治療，可「疏導」經絡循環，讓體內熱氣得以循環至四肢。（圖／TFC台北婦產科診所生殖中心提供攝）

記者洪巧藍／台北報導

冷氣團接連報到，還伴隨零星降雨讓天氣濕冷，中醫師指出，冬季是「養陽」的重要時機，而冬至更是一年中白天最短的一天，建議民眾作息可調整為「早睡晚起」，避免清晨等低溫時進行戶外運動；日常保暖務必注意「頸部、腹部、足部」3個部位的保暖，特別是正在備孕養卵的女性，若手腳冰冷卻身體燥熱，恐怕是「四逆體質」建議諮詢中醫師進行調理。

TFC台北生殖中心中醫師李和蓁指出，冬季的日常起居可以隨氣候進行調整，《內經》中主張冬天應與天地陽氣同步，「早臥晚起」早點入睡，晚點起床。早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養陰氣，使精氣內聚，以便潤澤五臟，從而增強體能，提高防禦力。

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「保暖首重足底、頭頸部，其次則是腹部的保暖。」李和蓁指出，頭部和頸部是人體陽氣聚集的地方，雙腳則是陽氣發源之處，這些部位的保暖能有效防寒護陽氣。建議出門可以多著襪子與圍巾，也可以多泡腳，晚上洗完頭一定要擦乾、吹乾。女性若在備孕養卵，則加強腹部的保暖，促進血液循環供應養分至卵巢、子宮，冬天即使上半身保暖，但穿短褲短裙也不建議，是為婦科大忌。

現代人生活壓力大，工作繁忙沒有時間好好照顧自己，時常出現手腳冰冷的狀況。李和蓁表示，臨床上時常遇到患者自述「覺得身體燥熱但手腳依舊冰冷」，懷疑自己是否生病了，而這樣的狀況其實在都會區相當常見，這類患者共同點就是生活壓力大。

李和蓁指出，燥熱卻又手腳冰冷的民眾不宜驟然進補，這樣的患者在中醫上稱作「四逆體質」，由於陽氣無法順利輸送到四肢，亦即血液循環不通暢；若伴隨燥熱、口乾舌燥、對天氣冷熱變化更加敏感等等，則為「四逆散證」，由於循環不好，熱鬱積在體內中樞，此時不宜再進補，應以「疏導」經絡循環為主，透過針灸、方劑等介入治療，讓體內熱氣得以循環至四肢。

針對天冷日常運動，李和蓁也提醒，民眾時常選擇戶外公園慢跑，但如果適逢氣溫驟降，則不建議過於劇烈的運動，可選擇較為和緩的運動方式，如慢跑、瑜珈、爬山等。尤其要避免在低溫的清晨或寒流來之時，勉強進行戶外運動。運動時應也要注意加強暖身運動，並在運動後及時添加衣物，防止出汗後著涼。冬季作息皆以「藏」為主，在活動與靜養之間取得適當的平衡點。