蔣萬安閃到腰！醫示警天冷更容易發生　40歲後脊椎退化拉傷風險增

▲台北市長蔣萬安，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

蔣萬安昨因「閃到腰」臨時取消行程，今日行程也全排空休養一天。而這兩天明顯轉冷，復健科醫師指出，天冷確實比較容易閃到腰，因為血液循環不好、肌肉收縮等因素；如果年紀超過40歲以上，脊椎開始退化，肌肉變得比較無力也容易出現這樣的問題。

台北上海雙城論壇將在下周登場，現在卻傳出蔣萬安閃到腰。北市副市長林奕華今日透露，「市長之前就有這個問題，昨天比較嚴重一點，今天整天先讓他休息。明天有台北馬拉松要鳴槍，希望他可以順利出席。」

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開業復健科醫師陳昭蓉受訪表示，天氣冷的時候確實比較容易閃到腰，因為在冷的環境中血液循環比較不好，肌肉會收縮，就像沒有暖身就做運動，天冷肌肉很緊繃的狀況之下去做日常生活的一些動作，拉傷的機會就非常高。她舉例，早上剛起床洗臉刷牙，一彎腰就閃到，出門彎腰穿鞋子也可能閃到腰，這些都是臨床很常看到患者的情況。

陳昭蓉指出，閃到腰最常見是肌肉拉傷，如果本身脊椎有問題，也可能一彎拉到脊椎周邊的韌帶，最嚴重會導致椎間盤突出、坐骨神經壓迫等。

「過去曾經背痛的人就容易復發！」陳昭蓉說明，絕大多數閃到腰背痛都是姿勢不當引起，所以背痛病人日常生活要注意，否則不管年紀大小都容易復發，提醒日常生活一些彎腰動作不要直接彎下去，先膝蓋彎，拿東西、抱小孩這些動作也要非常小心。

陳昭蓉也提到，年紀超過40歲之後脊椎開始退化，肌肉也會比較無力，對脊椎的保護會減少造成閃到腰等問題會更容易出現；另外，有運動訓練的人也可能曾經拉傷，一樣更容易出現同樣的狀況。

一旦出現急性拉傷，陳昭蓉建議急性期要先休息，腰椎有狀況可以先綁束腰，減少脊椎再去做不當的活動與受力，也建議盡量躺下，並且給予熱敷。

有些人會猶豫應該熱敷還是冰敷？陳昭蓉說，除非確定是撞擊撞到有出血、會腫，才做冰敷，否則原則上熱敷會讓循環比較好、肌肉放鬆，可以舒緩疼痛，若熱敷後立刻覺得不舒服，可以再改成冰敷。而在有熱敷、束腰加上休息的情況，一兩天情況仍然沒有好轉，甚至加重，還是要就醫。