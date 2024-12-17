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好冷！　醫揭「2類患者」大增

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲醫師建議，近日出門多注意衛生防護。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

進入冬天，許多人掛病號。台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）提醒，天氣變冷，無論是腸胃炎或是感冒誘發氣喘的患者，近期都有明顯增加。

蒼藍鴿在臉書說，日本也傳出新冠+流感雙爆發，建議近日出門多注意衛生防護，也可以考慮施打相關疫苗降低重症風險。

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耳鼻喉科醫師張弘也在臉書提到，12月開始，上呼吸道疫情升溫，加上腸病毒也來攪局，診所相當忙碌，好多小朋友停課，家長很辛苦。

張弘表示，腸病毒患者大部分為輕症，5歲以下重症風險相對較高，需多留意是否有以下重症跡象：

1、抽筋

2、持續嘔吐

3、呼吸急促

4、嗜睡

張弘指出，腸病毒透過腸胃道：糞口、食物／水污染，以及呼吸道傳染：飛沫，酒精乾洗手消滅病毒效果不佳，建議使用肥皂確實濕洗手喔。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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關鍵字： 蒼藍鴿 吳其穎 腸胃炎 感冒

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