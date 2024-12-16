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女醫美拉皮麻醉亡　衛福部：研議「所有要麻醉項目」納規範

麻醉醫師,麻醉,手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

▲專科麻醫提醒，大小麻醉都有風險，都應由專科麻醫執行。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台北市中山區光澤醫美診所爆出患者麻醉死亡事件，引發各界關注。對此，立法院社會福利及衛環委員會今通過臨時提案，要求衛福部研議把所有醫美涉及麻醉項目納入規範。

民進黨立委林淑芬今天在衛環委員會質詢時指出，核准施行特定手術的醫美診所總共有700多家，但取得美容醫學品質認證只有41家，連醫策會認證都不敢參加，這些診所品質真的堪慮。她要求，衛福部應要分析醫療亂象，掌握了解問題，才知道怎麼改善。

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對此，立法院社會福利及衛環委員會通過臨時提案，除了特管法規定的8項特定手術之外，要求衛福部針對所有醫美涉及麻醉項目，如光電、醫美或整形手術都研議納入規範。

該起事件為一名49歲邱姓女子本月7日下午前往光澤醫美診所，進行電波拉皮、皮秒以及肉毒施打等療程，麻醉後血氧濃度不足緊急送醫，經搶救不治。

事件後，各界對醫美執行麻醉的安全產生疑慮。衛福部目前規範特管法第25條規定，8項手術（如：削骨、中臉部、全臉部拉皮、大量抽脂、腹部整形、鼻整形、義乳植入之乳房整形、全身拉皮手術）時的麻醉資格有所規範限制外，其他的光電、醫美、或整形手術並沒有規範。

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關鍵字： 醫美 麻醉 衛福部 監管 安全

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