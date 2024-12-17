啤酒肚是脂肪肝警訊！冒「10大症狀」恐肝硬化→肝癌　醫：來不及了

初日英文是Genesis，「初始」之意，代表維持我們身心健康的七大面向：基因、環境、營養、運動、壓力與睡眠、社交互動、心靈。 初日，陪伴每個人莫忘最初追求健康、持續逆轉人生的動機，帶給您對每個日出的期待。

圖、文／陳威龍醫師

你有啤酒肚嗎？圓滾滾的肚子常被認為是愛喝啤酒的人特有的體態問題，但其實背後的成因遠比單純愛喝酒複雜得多！啤酒肚其實是內臟脂肪過多的表現，不僅影響外在形象，還與多種慢性疾病風險息息相關，包括代謝症候群、心血管疾病等等，若是放任不管，後果可能會超乎你想像！今天，初日診所－陳威龍醫師就要帶你認識初期沉默卻很重要的健康問題－脂肪肝。

一、為什麼肝會硬化？

肝臟是人體最大的器官，主要負責解毒、儲存養分、維持生理平衡等多種功能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當肝臟受到大量外來化合物（ex：酒精）刺激時會發炎，反覆、長時間的發炎會使肝臟逐漸纖維化，一旦纖維化面積過大就會形成肝硬化，甚至演變成肝癌，這也是俗稱的「肝癌三部曲」。

肝硬化是肝臟組織纖維化的最終階段，通常伴隨肝臟功能衰竭，導致營養不良。此外，纖維化組織也會造成肝門靜脈血壓過高，引發腹水及食胃道靜脈曲張。因此容易有四肢消瘦、腹部膨脹的體態。由於食道靜脈血壓過高，靜脈破裂後可能導致吐血的情況。

一個健康的肝臟要演變成肝硬化通常需要經過非常漫長且反覆的肝臟發炎過程。其中，脂肪肝便是造成慢性肝炎的重要危險因子之一。

值得注意的是，脂肪肝是可逆轉的，但一旦演變成肝硬化，恢復的可能性便大幅降低。

二、啤酒肚是脂肪肝的徵兆之一

脂肪肝的發生通常伴隨著代謝性疾病，如高血壓、高血脂、腰圍異常等。根據研究指出，腰圍與總體死亡率呈現正相關，因此我們可以透過定期測量腰圍或進行腹部超音波預防、監測脂肪肝的發生。

脂肪肝主要分為：

－酒精性脂肪肝

長期過量飲酒是造成酒精性肝炎和脂肪肝的主因，根據研究顯示，平均每天攝取30克酒精的量，就足夠引起肝臟損傷。

酒精經過代謝後會產生乙醛這種致癌物質，並在後續代謝過程中產生自由基、活性氧物質（ROS）等物質破壞細胞，造成肝臟細胞發炎、死亡，同時影響脂肪的調控機制，降低脂肪分解速度、促進脂質新生，長期下來便逐漸形成脂肪肝。

－非酒精性脂肪肝

又叫代謝性脂肪肝，主要發生原因來自不均衡、高油高糖的飲食型態，其中果糖更是加劇這種飲食型態危害的重要因素，果糖在人體內的代謝路徑與葡萄糖不同，果糖的代謝產物會使肝臟細胞無法感受到能量充足的訊號，並且直接刺激脂質新生相關基因表達，進一步促進脂肪堆積、脂肪肝發生。

三、肝硬化10大常見症狀

肝臟又被稱為沉默的器官，因為肝臟內部沒有神經，即使肝臟發炎也不會感到疼痛，直到病灶影響到周邊組織或腹膜才會出現症狀，而這往往意味著病情已非常嚴重。

肝硬化的常見症狀包括疲倦、食慾不振、黃疸、腹水合併下肢水腫以及容易出血，如：牙齦出血、皮膚瘀青、蜘蛛痣和手掌紅斑等等。如果你有啤酒肚合併一些代謝問題，或是已被診斷患有脂肪肝，那一定要特別留意相關症狀，盡快尋求專業醫療協助。

四、護肝4原則

了解脂肪肝以及肝硬化的嚴重性後，我們接著需要了解如何有效預防，甚至是逆轉脂肪肝的發展，降低肝功能受損可能帶來的健康風險。以下提供生活中4個可以改變的面向：

－飲食習慣

在食物挑選上，應盡量避免高油脂、高鹽分和高糖分的食物，多攝取富含纖維和抗氧化物的食物，如十字花科蔬菜（例如西蘭花、花椰菜）、深綠色葉菜（菠菜），以及富含Omega－3脂肪酸的魚類（如鮭魚、鯖魚）。

－規律運動

養成每週進行至少150分鐘中等強度運動的習慣，如：跑步、游泳、快走等有氧運動，不僅能消耗多餘的熱量，還能提高胰島素敏感性，從而減少脂肪在肝臟的堆積。同時適量的加入阻力訓練，也有助於增強肌肉量，進一步提高基礎代謝率。

－生活作息

規律作息與充足睡眠同樣是不可忽視的關鍵因素。研究顯示，長期睡眠不足會導致內分泌失調，增加食慾，並促進脂肪的堆積。建議每晚保持7至8小時的高質量睡眠，減少熬夜次數，這不僅有助於身體恢復，也對肝臟修復非常重要。

－減少飲酒

最後，要盡量減少酒精的攝取，在社交場合中，學會適時拒絕或選擇更健康的飲品替代。過量飲酒會直接損傷肝細胞，大大增加罹患脂肪肝和肝硬化的風險。

五、總結

酒精與美食都是生活中難以割捨的調味品，但我們也必須意識到它們對於身體造成的危害。選擇適量攝取，並同時對身體發出的警訊保持高度敏感。

透過飲食、運動、作息與酒精四個方面同步努力，不僅可以降低脂肪肝的發生機率，甚至有機會逆轉早期脂肪肝的病程，重拾健康的生活！

本文經授權轉自：初日診所《啤酒肚是脂肪肝前兆？逆轉內臟脂肪4招教給你！》