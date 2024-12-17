星巴克「肉桂粉」檢出致癌環氧乙烷　韓國LOTTE餅乾含非法著色劑

▲星巴克從美國進口的肉桂粉檢出環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境查驗不合格產品，其中「星巴克」有2批從美國進口的「肉桂粉」檢出殘留農藥環氧乙烷，另還有1批「台灣樂天製菓股份有限公司」從韓國進口的「餅乾棒」檢出非法著色劑，所有不合格產品全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富指出，星巴克（悠旅生活事業股份有限公司）從美國進口2批肉桂粉分別檢出環氧乙烷3.5mg/kg和2.7mg/kg，製造廠出口商為SPICE CHAIN CORPORATION，品牌名為STARBUCKS，依照「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，未來會針對該業者從一般抽批調整為加強抽批。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲LOTTE餅乾棒檢出非法著色劑。（圖／食藥署提供）

「台灣樂天製菓股份有限公司」從韓國進口的「餅乾棒」檢出非法著色劑「偶氮玉紅」，製造出口商為LOTTE WELLFOOD CO.,LTD，品牌名為LOTTE。林金富指出，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品非表列准用的食品範圍，未來會針對該業者從一般抽批調整為加強抽批。

此外，還有3批從越南和印度輸入的黑胡椒粉、辣椒紅檢出蘇丹色素，林金富表示， 蘇丹色素屬未經中央主管機關許可添加物，全數依規定在邊境銷毀，不得退運，會持續針對越南和印度進口產品維持監視查驗，百分之百檢驗蘇丹色素和農藥合格才可以輸入。