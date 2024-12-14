大腸癌3期還轉移！工程師認「愛吃2種肉」　醫嘆：脫不了關係





▲男工程師罹患大腸癌第3期轉移肝臟，推測與自己「愛吃肉」有關。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師曾收治一名罹患大腸癌第3期、術後又併發肝臟轉移的35歲工程師，對方無奈透露，罹癌可能與他「愛吃肉」有關。醫師指出，國際癌症研究總署已將加工肉品，如培根、香腸、熱狗等列為一級致癌物，而未加工紅肉，如牛、豬、羊肉等列為2A級可能致癌物，對人類很可能有致癌性，警告每週紅肉攝取總量勿超過500克。

劉博仁醫師在粉專探討「動物性蛋白質好，還是植物性蛋白質好」議題時，突想起10年前的個案，該名35歲工程師罹患大腸癌第3期併發肝轉移，求診討論營養療法時，認了自己是典型的肉食主義者，尤其是牛排、牛肉麵都是他的最愛，另也喜歡吃培根、香腸等加工肉品，罹癌後才開始吃素。醫師認為，「這些都跟他的大腸癌脫不了關係。」

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劉博仁表示，民眾對於動物性蛋白質最大疑慮，來自2015年世界衛生組織轄下的國際癌症研究總署，將加工肉品如培根、香腸、臘肉、熱狗、火腿等列為一級致癌物；而未加工紅肉，像是牛肉、豬肉、羊肉等則被列為2A級可能致癌物，其對動物確定具有致癌性，但對人類很可能有致癌性。一般流行病學調查認為，紅肉與大腸直腸癌、攝護腺癌、胰臟癌、胃癌和乳癌有關。

▲醫師建議，紅肉的攝取總量一週不要超過500克。（示意圖／記者黃士原攝）

提到紅肉之所以與腫瘤有關的原因，劉博仁說明，可能是因裡面的血紅素、亞硝胺、多環芳香烴或是異環胺等，其中血紅素的鐵因會產生較高的自由基反應，恐和細胞癌變有關；另外，紅肉過量的油脂會刺激消化脂肪的膽酸分泌，而膽酸會被腸道壞菌轉變成致癌的次級膽酸，這也是紅肉可能致癌的機制之一。

姑且不論上述流行病學調查的準確性如何，劉博仁強調「能少吃就少吃！」最起碼加工肉品能不碰就不碰，而紅肉攝取總量一週也不要超過500克，平均每天勿吃超過一個手掌大小的量。

此外，劉博仁也提醒，每天一定要攝取至少5份蔬菜，以及至多2份水果，因蔬菜含有可溶性與非可溶性纖維，可增加糞便體積、促進腸內容物快速移動，降低紅肉裡的致癌物質與大腸黏膜接觸的時間，還能增加腸內良好菌相，幫助代謝致癌物質。

劉博仁也建議正接受化放療的癌友，可優先補充雞蛋及白肉，例如去皮雞肉、中小型深海魚和蝦肉等，加上足量的豆類穀類植物性蛋白質，若血紅素及白血球仍維持得不錯，無須再攝取紅肉了。除非化療結束後，血紅素降到10以下，或白血球降到3000以下，可再補充一些紅肉，「這時候的紅肉就算是必要之惡吧！」