卓榮泰宣布「健保點值今年底補到0.9」　3原則撥補防疫時期支出

▲健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）



文／中央社

行政院長卓榮泰今天視察衛福部台北醫院，並慰勞醫護人員辛勞，同時也針對健保點值問題表示，將依3原則，撥補防疫時期支出及醫療分區點值補足到0.9。

卓榮泰今天在行政院政務委員陳時中、衛生福利部部長邱泰源、行政院發言人李慧芝及醫福會執行長林慶豐等人陪同下，前往衛福部台北醫院視察及慰勞醫護人員辛勞。

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卓榮泰致詞表示，過去30年，國人都受到建保制度的保障，如今，應是國人回頭保障健保制度的時代，從SARS（嚴重急性呼吸道症候群）到COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台灣就是擁有這麼強大的醫療資源、公共服務體系及龐大的醫護人員，站在第一線勇敢的付出，台灣才能被世界刮目相看，國人的健康才能得到真正的保障。

他表示，健保點值補助機制若執行1點等於新台幣1元，會造成健保的總額很大負擔，為讓各個醫院做好自己的管理，增加自己的效率，讓好的管理得到獎勵、不足的能獲填補的基本原則，將會用公務預算來挹注健保。

他表示，經他綜合各方意見並向總統賴清德提出及分析行政院想法，在總統支持下，今年底將把點值補到0.9。他還當場對邱泰源表示，如果沒問題「回去就簽一簽」，至於明年則還要努力。

他表示，健保點值的撥補有3個原則，首先是優先來補助COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及類流感，相較於108年同期所增加的費用；其次是對整體的點值或許有醫療分區還不到0.9的部分，今年底一定補到0.9；第3是分區已經在0.9以上，依照分區補足不到0.9的部分，再依同樣的比例加上去。

他表示，健保點值撥補在年底前核定，獲總統支持的原因，是賴總統肯定醫護人員在過去站在防疫跟公共衛生的第一線，確實為國人付出了很多，犧牲了很多，任勞任怨。政府當然聽到各方的聲音，因此，這是總統對醫護人員最大的肯定跟感謝。

他表示，明年要努力讓環境更好，在沒有COVID-19壓力下，類流感掌握也能在正常範圍下。會共同把醫用環境、醫療環境做好，這就是直接對人民健康的最佳保障。