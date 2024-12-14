冬至吃湯圓不易消化！中醫建議加入「4食材」可解　還能補養氣血

▲中醫師李和蓁對冬令進補提出提醒，吃湯圓可以另加一些幫助消化食材。（圖／TFC臺北婦產科診所生殖中心）

記者洪巧藍／台北報導

下周即將是冬至，寒冷的天裡吃湯圓甜湯暖心，不過中醫師提醒，湯圓由糯米製成不易消化，建議可以加入4種食材和甜湯一起熬煮，既可達到補養氣血，同時還能促進消化。若有些女性正在備孕，更要注意冬令進補「不宜過補」，要先了解自己體質避免補錯傷身。

TFC台北生殖中心中醫師李和蓁指出，中醫的觀念裡有「冬至一陽生」的說法，指的就是冬至是人體「陽氣初動」的重要節氣，象徵一年新氣的開始，把握這個時間點精心調養，便有助於新的一年祛病延年。

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「吃湯圓長一歲」是台灣冬至的習俗之一，李和蓁提醒，由糯米製成的湯圓不易消化，建議民眾吃湯圓可以加入桂圓、紅棗、陳皮、生薑等食材和甜湯一同熬煮。

李和蓁說明，桂圓補血、紅棗補脾氣，陳皮、生薑則調理胃部、助消化，若加入這些食材，不僅可以補氣養血，同時減少吃湯圓可能造成的消化不良；若擔心糖份攝取過多，甜湯湯底換作牛奶、豆漿也同樣美味，更能夠減少加工糖份的攝取。



而冬至氣侯寒涼，民眾喜愛吃薑母鴨等等方式進補。李和蓁分析，今年算是暖冬，一般民眾若要進補建議「平補」即可，使用平性的藥材、食材來烹調，不使用熱性藥材。



李和蓁建議，冬至時節民眾可多食豆類（豆漿、豆腐等）、山藥、蓮子、芡實、玉竹、杜仲等等，製成四神湯、杜仲烏骨雞湯、銀耳蓮子湯。若要備孕、養卵的民眾，則可以食用滋陰的食物，像是黑豆、黑芝麻、黑木耳杜仲茶、雞蛋、紅棗、枸杞即可。



「進補大原則要看個人體質。」李和蓁中醫師指出，體質分有寒、熱、虛、實4類，體質濕熱者可用涼補來取代，避免過補導致上火，開始出現痘痘、便祕等症狀；而虛寒體質的仍可以溫補方式養生。若對自己體質不確定，建議先行諮詢專業中醫師，以免補錯更傷身。