美國爆人類染H5N1重症　疾管署：疫區8州已發旅遊警示

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

近期美國乳牛感染禽流感H5N1疫情加劇，路易斯安那州1名長者感染後重症，目前情況危急，加州已宣布進入緊急狀態。對此，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，根據世界衛生組織（WHO）評估，H5N1人傳人的機率仍低，會持續監測，目前也已針對疫情區域已發布國際旅遊疫情建議。

美國今年3月起陸續於德州等9個州之46間乳牛場爆發高病原性禽流感H5N1疫情，病毒主要在加州乳牛群之間傳播，今年稍早已導致數十名農場工人染病；根據法新社報導，美國今年這波疫情感染總數已有61人，加州已宣布進入緊急狀態，以加強因應措施。

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而針對重症患者，美國疾管中心表示，該患者感染後出現嚴重呼吸道疾病，但該患者曾經接觸病鳥及死鳥，並且本身有慢性病。

曾淑慧說明，疾管署針對H5N1本來就有發布旅遊疫情警示，在「新型A型流感」方面，本月有新增美國亞利桑納州為「第一級：注意」，其餘包括奧勒岡州、密蘇里州、密西根州、德克薩斯州也都在列，華盛頓州、加利福尼亞州、科羅拉多州則是「第二級：警示」。她提醒，各國已將H5N1列為重點監測疾病，但根據WHO評估，H5N1人傳人的機率仍低，會持續監測。