皮膚發炎恐致肌膚暗沉　醫示警：美白產品「2成分」易造成反黑

▲醫師提醒，民眾選用美白產品務必注意有無反黑成分。（示意圖／123RF）



文／中央社

濕疹、皮膚炎或皮膚感染，在發炎過程中可能產生黑色素沉澱，其中以俗稱青春痘的「痤瘡」為最大宗。醫師提醒，民眾選用美白產品務必注意有無反黑成分，日常防曬更不能少。

「痤瘡」俗稱青春痘，是台灣人常見的皮膚疾病，不過除了青少年，許多成年人也備受「成人痘」困擾，根據統計，全球有近8成的青少年有痘痘問題，在成年人的盛行率也高達4成。不僅過程中會發紅、腫痛，皮膚還可能因為受傷後，在表面留下黑色素沉澱，醫學上稱為發炎後色素沉澱（PIH）。

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開業皮膚科院長林政賢說明，皮膚受傷在修復過程中容易發生黑色素沉澱，有時候會發現傷口癒合後，在原傷口處出現黑色印記。

林政賢說，濕疹、皮膚炎等皮膚疾病，在發炎過程中有可能產生色素沉澱，皮膚發炎中最大宗的案例是痘痘，不論是青春期荷爾蒙造成的青春痘或者成人痘，都容易反覆發炎長達半年到1年，導致色素沉澱反覆發生，進而造成皮膚的暗沉。

林政賢表示，選擇淡斑產品，應確認美白成分與使用方式，若具有如麴酸、熊果素等光敏性美白成分，使用後若曝曬在紫外線下，容易造成肌膚反黑，因此要小心使用濃度，且建議同時搭配多種美白成分，發揮不同機轉功效，以有效減少黑色素沉澱。

除了適當保養，林政賢提醒，日常也應避免紫外線加重痘疤的嚴重性，最好使用SPF 35以上的防曬產品、撐傘及戴帽子等方式來充足防曬。民眾同時也需培養良好的飲食和生活作息等，減少皮膚發炎，才能從根本減少痘痘困擾、解決黑色素沉澱的原因。

現今色素沉澱的治療多樣化，常見像是使用雷射除疤，或使用淡斑美白的方式將黑色素淡化。林政賢分享，亞洲人的皮膚由於黑色素細胞較活躍，更加容易產生色素沉澱，過去就遇過雷射後個案，經過1、2年又回到診間，反應肌膚斑點再次出現，因此建議民眾搭配日常的肌膚保養，更能有效改善黑色素沉澱。