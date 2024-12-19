「肺癌」連兩年居癌王！最新十大癌症排行　年增逾8千人罹癌

▲最新癌症登記報告出爐，肺癌連續2年居癌王。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部國健署今公布最新「111年癌症登記報告」，國人罹癌人數增加，肺癌連續2年為首位，大腸癌則排第2位。國健署提醒，由於癌症初期無明顯症狀，容易讓人忽略，政府目前提供「5項免費癌症篩檢」服務，符合條件的國人應積極參加篩檢，及早發現、及早治療。

依據最新111年癌症登記報告，新發生癌症人數為13萬293人，較110年增加8,531人，全癌症標準化發生率為每10萬人口323.3人，較110年增加16.8人。111年全癌症發生年齡中位數為64歲，與110年相同，各主要癌症發生年齡中位數，除了肺癌、皮膚癌及子宮體癌提早1歲，其餘與110年相同。

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十大癌症新發生人數(男女合計)依序為(1)肺癌(2)大腸癌(3)女性乳癌(4)肝癌(5)攝護腺癌(6)口腔癌(含口咽、下咽)(7)甲狀腺癌(8)胃癌(9)皮膚癌(10)子宮體癌，與110年相比，除了(5)攝護腺癌(6)口腔癌(含口咽、下咽)序位互換、(10)子宮體癌與(11)胰臟癌序位互換(110年胰臟癌第10名)，其餘排序與110年相同。

▲國健署公布最新「癌症登記報告」。（圖／國健署提供）※點圖放大

111年男性新發癌症人數為6萬7,299人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口342.3人，較110年增加11.5人，男性標準化發生率順位與110年相比較，原為第5位之攝護腺癌前移2個名次至第3位，口腔癌及肝癌各往後1個名次，其餘序位與110年相同，111年依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。

111年女性新發癌症人數為6萬2,994人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口311.2人，較110年增加22.8人。女性標準化發生率順位與110年相比較，原為第11位之子宮頸癌前移2個名次，胃癌下降1個名次 (110年胃癌第9名、非何杰金氏淋巴瘤第10名、子宮頸癌第11名)，其餘序位與110年相同，111年依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。

▲國健署公布最新「癌症登記報告」。（圖／國健署提供）※點圖放大

男性及女性十大癌症標準化發生率性別比差異較大的癌症別，男性食道癌與口腔癌（含口咽及下咽）標準化發生率分別為女性的12.5倍與9.9倍，研究指出，嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍，吸菸造成口腔癌的機率為未吸菸者的18倍，嚼檳榔者罹患上消化道（口腔、咽、喉、食道）癌症風險，較不嚼檳榔者風險增加5倍，若檳榔、菸、酒三者皆有使用習慣，罹患上呼吸消化道癌風險更高達10.5倍。

由於部分癌症發生年齡中位數較全癌症年齡中位數(64歲)早的癌別，口腔癌為59歲、子宮體癌為56歲、乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。國健署署長吳昭軍提醒，現在提供的5項癌症篩檢包括子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、肺部低劑量電腦斷層檢查，符合癌症篩檢條件的國人應積極參加篩檢。