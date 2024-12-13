凌峰爆2度中風！　醫揭「8大徵兆」常常被忽略

▲凌峰驚傳二度中風。（圖／翻攝自凌峰抖音）

記者李佳蓉／綜合報導

79歲資深藝人凌峰昨（12日）驚傳二度中風返台治療。據媒體報導，他2021年誤以為只是感冒引起的頭痛，就醫檢查竟是中風，當晚就被送進加護病房，經過20天治療才脫離險境。醫師指出，雖然中風多屬突發性，但在發作前仍會有些警訊，以缺血性腦中風而言有「8種徵兆」要留意，即便症狀在幾分鐘後緩解還是不能輕忽，建議盡速就醫評估。

萬芳醫院神經科醫師謝瑞瑜指出，中風的發生多數屬於突發性，這與個人血管狀態有關，正常來說，隨著年紀增長，血管逐漸老化並失去彈性，尤其是患有三高、吸菸、缺乏運動、有心房顫動及腦中風家族史的人，更是腦中風高危險群體，中風機率比一般人要高出許多。

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根據統計，國人中風大約15%為出血性中風，其餘85%則是缺血性腦中風。謝瑞瑜說，有些缺血性腦中風的患者，在發作前會出現暫時性腦缺血的症狀，常常被忽略或誤以為是暫時性不適，實際上可能是中風發作前的信號，像是「半邊無力、半邊麻、臉歪嘴斜、語言障礙、喝水容易嗆到、步態不穩，甚至眼睛突然看東西有兩個影子（複視）、單隻眼睛視力看不到」等8症狀。

▲出血性中風恐伴隨不曾有過的劇烈頭痛。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

另外，需特別留意的是，出血性中風除了上述症狀之外，也可能伴隨此生從來沒有過的劇烈頭痛。謝瑞瑜進一步提到，雖然血管剝離導致中風較為罕見，但喜歡泡溫泉的民眾要多注意，冷熱泉交替有可能導致血管剝離，從而引發中風，應適時起身避免長時間泡湯。

由於中風後壞死的腦神經細胞是不可逆的，因此一旦發現疑似症狀，建議立即就醫檢查。謝瑞瑜提醒，儘管相關症狀可能在幾分鐘後緩解，這時應注意到自己的血管有暫時性阻塞的可能性，預示著未來一周內中風機率有2到10%，建議要盡速就醫評估心血管風險。

三軍總醫院神經科部醫師周中興指出，腦中風是種急症，主要是因腦部血流受阻，無法供應腦部氧氣的需求，若沒有及時搶救，一旦腦組織發生受損，就難以完全復原，因為腦組織無法再生或接受移植等有效治療，腦神經功能無法完全恢復，進而留下神經障礙後遺症，出現肢體乏力癱瘓、失語症、言語不清和吞嚥困難。

若發生緊急症狀，可請患者「微笑、手舉高、說說話」來做初步判斷，接下來就是「搶時間」送醫。周中興說，4個步驟可用「F（Face）A（Arm）S（Speak）T（Time）」口訣，先請患者露齒笑，觀察臉部表情有沒有不對稱，再來是雙手平舉約10秒，觀察手臂是否無力或單側手臂下垂，最後則是試著說一句話，確認是否有口齒不清等現象。