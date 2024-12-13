天氣一冷血壓就失控！他吃藥+健康餐仍降不下　醫用飲食法助達標

▲如何在冬季有效控制血壓？醫師建議可搭配飲食控制。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

冷空氣接力南下，劇烈的溫差不僅讓人難以適應，高血壓患者更面臨健康考驗！就有一名57歲金融業主管，本身有服用降血壓藥物，靠著太太自煮健康餐兩個月內瘦了4公斤，但偏高的血壓卻不見下降而就醫。醫師在審視其生活型態後，建議使用「211得舒飲食」進行調整，三個月後血壓終於回到標準範圍，不過醫師也提醒有3類人可能不適用。

收治個案的初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜指出，根據2021年發表於高血壓領域權威期刊《Hypertension Research》的研究表示，當溫度從20°C下降到10°C時，部分患者的血壓可升高5-10毫米汞柱，冬天較低的氣溫會使血管收縮、血壓上升。研究也指出，冬季心血管事件發生頻率明顯高於夏季，甚且對高血壓患者而言，低溫引發的血壓升高還可能增加「全因死亡率」。

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許芷瑜解析，該名個案血壓偏高的可能原因有三個，除外在氣溫忽冷忽熱影響血管調節，本身作息不規律，在飲食偏好方面，雖然患者每餐搭配涼拌生菜、炒或燙青菜提升蔬菜攝取，但會拌入和風醬、凱薩醬、醬油膏等做調味，無形中大幅提高鹽分攝取，都導致血壓難以控制。





▲減重專科暨家醫科醫師許芷瑜建議高血壓患者可在醫師指導下嘗試211得舒飲食法調節高血壓。（圖／初日診所提供）

許芷瑜指出，後續建議個案服用降壓藥物的同時調整飲食與生活習慣。使用結合得舒飲食（DASH）與211餐盤（50%蔬菜、25%蛋白質、25%原型澱粉），以達到降血壓、營養均衡與減重的多重效果。而得舒飲食是以高鉀、鈣、鎂、低鈉為核心，包含五大原則：

1、攝取全榖雜糧

2、大量蔬菜、適量水果

3、優先選擇低脂牛奶

4、以白肉取代紅肉

5、攝取適量堅果與健康油脂

不過，由於得舒飲食的份量建議對於部分患者而言執行較為複雜，方便度可能受到影響，因此許芷瑜醫師建議搭配211餐盤，操作更簡單，效果更顯著。經過三個月的飲食與生活調整，該患者血壓順利回到標準範圍，健康狀況明顯改善。

許芷瑜特別提醒，「211得舒飲食」雖然堪稱最強降血壓飲食法，但有特殊疾病族群仍須留意。特別是腎功能不佳的患者不適合高鉀飲食，而糖尿病患者或腸道功能不佳者，也須在專業醫師指導下逐步調整飲食較安全。若執行飲食調整後血壓仍無改善，建議尋求專業醫療建議，制定個人化健康方案。