他下面好癢！醫見「陰蝨毛上竄」頭皮發麻　一聽開戰地點傻了

▲男工人胯下癢忍不住伸手猛抓，竟是陰蝨感染。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

胯下之癢真的很難忍！泌尿科醫師歸家豪曾收治一名男工人，下體癢到不行不自覺地伸手猛抓，求診時原以為是毛囊炎，怎料脫褲子一看，嚇得他頭皮發麻，陰毛上不只有小蟲蟲在爬，陰毛根部還附著一顆顆白色蟲卵，為「陰蝨」感染。追問患者怎麼會染上這玩意？對方驚吐與同在工地工作的伴侶有時性慾高漲「原地開戰」，讓他當場聽傻了。

歸家豪醫師在《醫師好辣》節目中透露，該名男工人休息時間與同事蹲地抽菸聊天，雙手卻忍不住直往胯下猛抓，旁人見狀不對勁，勸他趕快就醫。經患者描述症狀後，還以為是工地環境悶熱、工作時汗水多引發毛囊炎，進一步脫褲子檢查，嚇得醫師直呼，「我頭皮發麻！」

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歸家豪說，當下赫見男子的陰毛上有一隻隻小蟲在爬，毛髮根部附著很小顆的白色蟲卵，確診為「陰蝨」感染。他直言，以台灣現在的環境而言，陰蝨感染已經很少見，好奇一問，「你去哪裡搞這玩意？」對方害羞認了，他與同在工地工作的女伴時常因隔天要早起開工，下了班紙板一鋪直接睡在工地，有時性致一來「就在工地開戰」，推測是在那裡被感染。

▼陰蝨主要透過性接觸傳染，伴侶也必須一同接受治療，避免乒乓效應。（示意圖／記者吳奕靖攝）

歸家豪說明，治療陰蝨的程序繁瑣，首先要去除感染源，因此在診間即替男子剃除扒滿一堆蟲的陰毛，因蟲卵可能黏在皮膚上，所以毛得刮乾淨；剃完毛後得擦藥，且患者替換下來的衣物要用塑膠袋包著，擺在陽光下曝曬一周。最重要的是，這類型的傳染病性伴侶也須接受治療，並追蹤2周確定病況未復發才算完成治療。

什麼是陰蝨？根據林華貞醫師分享的衛教內容指出，陰蝨為寄生於陰部有毛部位的寄生蟲，外觀有2隻觸角及6隻腳，俗稱「八腳」，以吸取宿主的血液為生。其可經由陰部親密性接觸而傳染，為性傳染病之一。一般感染陰蝨的主要症狀有陰毛部位癢、陰蝨咬傷、叮咬吸血部位產生出血點。

若要治療，除了剃除陰毛使其無寄生之處外，把成蟲及蟲卵均去除掉，是最有效的治療方法；同時，接觸過的衣服、床單、被套，得用開水燙過再洗滌，不必丟棄可繼續使用。