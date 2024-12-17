發燒7天好不了！醫叫他脫光…見GG旁「致死率60%疾病」驚呆

▲男子發燒7天吃藥都沒效，進一步檢查揪出感染恙蟲病。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名35歲補習班老師，常帶著學生與家長一同認識台灣的昆蟲。某日他突然發燒，以為只是單純的感冒，怎料吃藥都沒用，最後燒了7天受不了掛急診，抽血發現其肝指數較高。經轉院詳細檢查，醫師得知他的職業與接觸史後，當下要他脫光衣服，翻遍全身果然在生殖器周圍驚見「焦痂」，確診感染恙蟲病，該病情若未控制好，致死率可達60%。

肝膽腸胃科醫師王威迪在《醫師好辣》節目中分享，該名男老師自組生態教學營，定期帶著學生與家長走進大自然，一起認識昆蟲、蝴蝶，為此投入很多心力，舉辦一系列活動。後期自覺台灣的昆蟲「好像看得差不多了」，並規劃帶大家出國認識其他國家的昆蟲，為此精心安排近半年，未料就在出國前突爆發燒未退的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王威迪描述，男子一開始以為只是感冒，到診所求診拿退燒藥服用，燒卻都沒退，持續發燒將近1周，才拖著病體掛急診，經抽血檢查，報告顯示其白血球微升，「重點是肝指數比較高」。而患者也在醫師的建議下轉院做更詳細的檢查。

▲▼恙蟲叮咬無痛無癢，叮咬處會漸漸形成中間黑色、外紅的焦痂，這是恙蟲病非常典型的皮膚特徵。（圖／慈濟醫學中心提供／下圖為台北市衛生局提供）



王威迪說，在得知男子的職業與接觸史後，察覺到他只要晴朗好天氣就會待在野外看昆蟲、小動物，當下透過「年輕男性突然發高燒、抽血肝指數有點高」等病徵，立即聯想到「恙蟲病」的診斷。

「叫他全身衣服脫光，開始找他身上有沒有焦痂！」王威迪要求男子。他說，焦痂只有小指頭的大小，呈現燒焦、黑黑的結痂感，隨後果真在患者的生殖器周圍揪出焦痂，再加上其接觸史，即確診為恙蟲病。

王威迪表示，在開立恙蟲病特效藥讓男子服用後，2、3天後就退燒，但眼看出國日期迫在眉睫，是否要如期前往患者內心猶豫不已。王一聽急勸他「真的非常不建議！」雖然已給予特效藥，一旦病情沒有控制好，恙蟲病致死率可達60%，不可不慎。

王威迪補充，一般建議感染恙蟲病的患者至少得退燒3天才算「完全退燒」，男子當時人還很虛弱，因此站在醫師的角度，建議他應以健康為優先考量，留在台灣好好治病。

▲恙蟎幼蟲會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人身上。（圖／疾管署提供）

根據疾管署歷年監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，通報數自4～5月開始呈現上升狀態，6～7月達高峰。恙蟲病為經由帶有「立克次體」的恙蟎幼蟲叮咬而感染，其會停留在草叢中，伺機攀附在經過的動物或是人類身上。

一般恙蟲病的潛伏期約9～12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1周後皮膚會出現紅色斑狀丘疹，遭叮咬處通常會出現「無痛性焦痂」，若未妥善治療，死亡率高達60%，經治療後死亡率則可小於5%。