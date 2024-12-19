30多歲男「勃起彎曲」行房困難　醫揪原因

▲醫師提醒，陰莖纖維化是一個漸進的過程，及早診斷和治療可以防止病情惡化。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師陳忠佐分享，一名30多歲男子騎單車不慎受傷，傷及鼠蹊部，後來出現多次行房困難，竟是因「陰莖纖維化」。

陳忠佐在臉書說，當事人去年受傷，等待傷口痊癒後，發現陰莖勃起時有輕度彎曲現象，原先不以為意，不料隨著時間拉長，患部開始出現疼痛及撕扯感，導致多次行房困難，不得已只好來門診尋求幫助。

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陳忠佐指出，經過診斷後，判斷患者有陰莖纖維化的問題，需要立即治療。他分享造成陰莖纖維化的成因與治療：

►什麼是陰莖會纖維化？會發生什麼事情？

陰莖纖維化是指陰莖內的正常組織被纖維疤痕組織取代，導致陰莖變形、彎曲、變硬，甚至可能影響勃起功能，嚴重時會影響男性的性功能與心理健康。

當陰莖出現纖維化時，可能會出現陰莖彎曲、變形、勃起疼痛，甚至是勃起無法保持或達到足夠的硬度，導致勃起功能障礙，造成性行為困難。

►為什麼陰莖會纖維化？可能有哪些原因造成？

陰莖纖維化的原因通常是多方面的，可能涉及創傷、炎症反應、遺傳因素或其他相關疾病。

常見的原因包括：

1、陰莖曾受過傷或感染發炎

當人體受傷時，身體會觸發自然保護機制來修復受損的組織，生成纖維蛋白以修復損傷的部位。一般來說，纖維蛋白的堆積有助於傷口癒合，但如果堆積過度，則容易導致纖維疤痕形成。

當陰莖部位有大量的疤痕組織形成，容易導致正常彈性組織被硬化的疤痕組織取代，形成纖維化。另外，若局部長期感染發炎，慢性發炎也會促使纖維組織過度增生，導致陰莖組織纖維化。

2、佩羅尼氏症

佩羅尼氏症（Peyronie's Disease）是一種影響男性陰莖的疾病，目前確切的病因尚不完全清楚。主要的病症特徵是陰莖白膜的位置增生纖維組織（疤痕組織），導致陰莖逐漸彎曲、變形，甚至可能引發疼痛和勃起功能障礙。

佩羅尼氏症通常在陰莖勃起時變得更容易察覺，由於疤痕組織會使陰莖無法均勻擴展，嚴重時甚至可能影響性能力。若家族中有成員患有佩羅尼氏病，建議應定期檢查。

3、患有免疫疾病

免疫系統的異常反應，特別是自體免疫疾病，也會促進纖維化發生。由於免疫系統會不正常把身體組織視為「外來物質」，並且攻擊身體組織，引發持續發炎反應。

長期的炎症會刺激纖維細胞過度活化，使得膠原蛋白和其他纖維蛋白不斷累積，最終導致陰莖纖維化發生。

►陰莖纖維化有辦法預防或治療嗎？

陰莖纖維化是一個漸進的過程，及早診斷和治療可以防止病情惡化，並減少對性功能的長期影響。因此若發現陰莖彎曲、硬塊或其他異常，應儘早諮詢專業醫生，制定治療計畫。