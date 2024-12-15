高敏感兒「從4特徵」可觀察！心理師：容易被誤解成太情緒化

▲想知道自家孩子是不是高敏感兒，以下「4常見特徵」可參考。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人生得少，因此爸媽們開始越來越注意孩子的人格特質，其中一種「高敏兒」特別引起家長的關注。臨床心理師黃閎新透露，臨床上遇過不少人憂心求解，「我小孩這樣是不是高敏兒？」他藉此分享4常見特徵，教大家如何觀察自家孩子，若出現對細節特別敏感、情緒波動強烈、害怕新環境與陌生人，及熱愛獨處注重內心世界可能就是了。

台北童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在粉專分享「高敏兒」可從「常見4特徵」觀察：

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1.對細節特別敏銳

高敏感的孩子，通常對環境中微小的變化特別敏銳，無論是家中佈置的改變，還是他人情緒的轉變，都能感受得到。這類孩子會對細微的聲音、氣味，甚至溫度的變化有所察覺，並且很可能因此表現出不安或不適。像是一個簡單的音樂聲，就可能讓他們覺得太吵了，而柔和的光線變化，也可能引起他們的注意。

2.情緒波動強烈

高敏感孩子對情緒的體驗通常更強烈，他們會深刻感受到自己的情緒，並且很容易受到他人情緒的影響。當他們感到快樂時，會表現得非常開心，但當他們感到傷心或受到批評時，也往往比其他孩子更容易表現出強烈的情緒反應。這類孩子的情緒起伏較大，因此容易被誤解成是「太情緒化」，實際上只是因為他們的情感感知更為深刻。

▲高敏感孩子專注於自我反思和情感釋放，常沉浸在自己的想像中。（示意圖／視覺中國）

3.害怕新環境或陌生人

高敏感的孩子可能在新環境中顯得焦慮，甚至有些抗拒。他們對於新的地方或人感到不安，需要更多的時間去適應。這並不是因為害羞，而是因為他們對環境的細節特別敏感，需要更長時間處理新的資訊。如果你的孩子在聚會上會躲在一旁，或是見到陌生人時顯得特別拘謹，可能是他們需要慢慢地適應這些新的刺激。

4.熱愛獨處注重內心世界

高敏感孩子往往喜愛獨處，能幫助他們從外界的刺激中恢復精力。他們有著豐富的內心世界，常常沉浸在自己的想像中，對書本、藝術，都會表現出濃厚的興趣。他們的獨處不是冷漠，而是內在情緒的平衡方式，能夠讓他們專注於自我反思和情感釋放。