天冷吃薑母鴨！82歲翁「1習慣」竟急性肺水腫　醫揭原因

▲腎臟科醫師林軒任提醒，洗腎患者冬天喝熱湯「一定要節制」，否則容易因無法排出體內多餘水分，而產生致命性風險。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

寒流來襲冷颼颼！不少人天一冷就喜歡吃麻油雞、薑母鴨、羊肉爐這類料理「冬令進補」，不僅食材美味，熱呼呼的熱湯更是讓人暖意上心頭！。不過腎臟科醫師林軒任提醒，「1類人」在喝湯時須節制，要特別注意「喝湯的總量」，否則可能造成腎臟功能損壞，甚至罹患急性肺水腫。

腎臟科醫師林軒任在臉書粉絲頁「引人入腎・林軒任醫師」分享案例，一位82歲劉伯伯長期規律洗腎，平時也有控制飲食，但最近因為氣溫驟降，他和家人吃薑母鴨祛寒時一直狂喝熱湯取暖，結果當晚就發生呼吸困難送急診，檢查發現是急性肺水腫，經緊急洗腎後才撿回一命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此，林軒任醫師提醒，洗腎患者冬天喝熱湯「一定要節制」，否則容易因無法排出體內多餘水分，而產生致命性風險。

林軒任醫師解釋，對於洗腎患者來說，腎臟功能受損會導致排尿量減少，因此攝取越多水分，體內水分越容易累積滯留，而肺部就是容易聚積水分的器官。當肺部水分積累過多時，就會引起肺水腫，進而阻礙氧氣、二氧化碳等氣體循環，對呼吸功能產生嚴重影響，出現胸悶、呼吸困難、呼吸喘等症狀，嚴重時，甚至必須端坐呼吸，才能舒緩不適。一旦沒有及時處理，可能導致缺氧性昏迷，有致命的風險。

林軒任醫師指出，雖然肺水腫狀況危險，但只要找到源頭，通常都能獲得控制。以腎臟病友為例，因腎臟功能損壞導致肺水腫，只需利用緊急透析快速將患者體內多餘的水分排出，就能減輕肺部液體負擔，幫助患者恢復正常呼吸功能。

林軒任醫師表示，為避免劉伯伯再次遇到類似緊急情況，他特別在出院前叮囑劉伯伯，需要嚴格控制每日的飲水量，建議使用磅秤或有刻度的杯子、水壺，藉此精確量化水分攝取。

而除了喝水、喝湯之外，這類患者也要控制含水食物的攝入，如水果、麵條、布丁、果凍、冰淇淋等。此外，過鹹、過辣或過甜的食物會提高身體滲透壓，引發口渴感，導致過量飲水，如同高滲透壓的飲料或湯，就會容易越喝越渴。

林軒任提醒，雖然在寒冷的冬天喝熱湯相當舒服，但對於腎友來說，過量飲水會導致嚴重的健康風險，患者應該嚴格控制每日飲水量，並養成良好的生活習慣，才能健康度過寒冬。

延伸閱讀

▸ 傻眼！他路邊停車遭「宣示主權」 鄰居留字條宣布「這位子我停了27年」

▸ 台中40歲男剛離婚遇人生十字路口 全場一面倒勸：回嘉吧！

▸ 原始連結