「10種難吃食物」醫認了很健康！香菜＝最佳解毒劑　治金魚腦

▲香菜能夠清除心、肝、肺、腎及消化道裡的重金屬，稱之為「最棒解毒劑」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你有不吃的食物嗎？初日診所減重專科與家醫科醫師李唐越分享「10種不太好吃卻很健康」的食物，上榜的有苦瓜、香菜、青椒及紅蘿蔔等蔬菜，其中口感毛毛又帶有爆漿黏液的秋葵讓不少網友心生畏懼，甚至曾被票選為「最討厭蔬菜」。快來看看你有幾種不敢吃？醫師也坦言，「最後一種我覺得很難吃啊！」

李唐越醫師在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》列出「10種難吃卻很健康的食物」：

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1.苦瓜：富含維生素C和纖維，有助於穩定血糖，但它非常苦。

營養師高敏敏指出，苦瓜營養價值相當豐富，超高含量的維生素C，有「瓜中C王」美譽，幫助降低心血管疾病發生，維持免疫力、養顏美容；苦瓜膳食纖維有助調整血糖、血脂；還含有具抗氧化作用的葫蘆素，可減少老化、疲勞，幫助消化吸收。

2.秋葵：為高纖維食物，有助於維持消化道健康，但黏黏稠稠的有些人不愛。

營養師倪曼婷解釋，秋葵的黏液中含有果膠，有助於腸黏膜的修復，對於腸胃有保護作用。她建議，烹煮秋葵時最好保留「食物原型」，盡量不要切塊，以完整形式烹煮最能攝取到所有營養。而秋葵也並非人人都適合吃，她提醒，由於每100公克的秋葵含有203毫克的鉀，因此本身對於腎功能不全、血鉀異常的人，不建議經常性或過量食用。

▼秋葵的黏液具有護腸胃的效果。（示意圖／記者趙于婷攝）

3.韭菜：含有豐富的維生素K、葉酸，對心血管健康有幫助。

營養師李婉萍指出，韭菜除了富含β-胡蘿蔔素、維生素B2，也可以驅寒暖身，有助於促進血液循環，保持身體溫暖。

4.芹菜：含有豐富的水分和纖維，有助於減肥，但是味道有點「芹味」。

芹菜營養價值高，有「廚房藥物」的美名！根據《健談》採訪營養師廖嘉音表示，芹菜具有利尿、降血壓、促進腸胃蠕動的效果，豐富的維生素A、C和β-胡蘿蔔素、鈣、鉀離子礦物質及豐富膳食纖維，具有降血壓、排便功效。此外，研究也發現，芹菜中含有「芹菜素」成分，有助消除體內自由基，可提升免疫力，能抗癌。

5.胡蘿蔔：含有β-胡蘿蔔素，有助於視力的健康，但小朋友普遍都非常討厭它。

營養師徐嘉罄說明，胡蘿蔔的含水量高達90%，其富含維生素B、C，β-胡蘿蔔素及鈣、磷、鐵、鉀、鈉等礦物質。有助於預防黃斑部病變及改善視力；β-胡蘿蔔素能夠保護牙齦及牙齒健康，還可預防心血管疾病。

6.青椒：維生素C超多。

營養師李婉萍指出，青椒屬維生素C很高的蔬菜，比同重量的橘子、柳丁都還高，製成生菜沙拉食用可吃進滿滿維生素C，能增強抵抗力。此外，其中的「茶多酚」具有殺菌效果，能保護腸道好菌，增強腸道免疫功能。但由於青椒有寡糖，有些人食用後會出現脹氣反應，其與食用量多寡有關，對身體無害。

▼青椒是維生素C含量很高的蔬菜。（示意圖／記者楊惠琪攝）

7.扁豆：含有豐富的蛋白質和纖維，但是口感比較乾。

8.羽衣甘藍：有豐富的維生素K和吲哚，但是口感比較硬，有時吃起來有點苦。

腎臟科醫師洪永祥說，羽衣甘藍鈣質含量高，對於缺鈣的腎友很重要；它還含有高鐵質，有助製造血紅蛋白，可預防糖尿病；含鉀量高的羽衣甘藍能排除體內多餘鹽分與水分，對於腎功能正常者是消除水腫、改善高血壓的利器，但慢性腎衰竭者建議要川燙後再吃。

9.香菜：含有維生素A、C、K等抗氧化物質，有人超愛，有人非常不喜歡。

營養師宋明樺說明，香菜所含的維生素C比番茄多3倍，超過桃子、梨子和蘋果，維生素C在很多蔬果中都有，一碰高溫就被破壞，但因為香菜通常「最後才放上去」，甚至搭配涼拌菜，因此維生素C能完整保留。此外，β-胡蘿蔔素更是比番茄、菜豆、黃瓜等高出10倍之多；還富含維生素B1、B2，礦物質鈣、鐵、磷、鎂、鉀等等。

洛桑加參醫師曾在《不生病的藏傳養生術》一書中提到，要將香菜發揮最大食療價值，只吃「裝飾用」的一兩片小葉子是不夠的，每次最少要吃1～2株新鮮香菜，當成一般蔬菜搭配食材烹煮也可以。攝取香菜一段時間後，能夠清除心、肝、肺、腎及消化道裡的重金屬，稱之為「最棒解毒劑」；此外，還有助平衡血糖、提升食慾、對抗細菌，和解決腦霧等效果，是金魚腦網友的最大福音。

10.茄子：富含纖維，維生素B1、B6。

醫學健康網站《Hello醫師》曾提到，茄子含有大量的抗氧化物，能夠對抗自由基對人體的破壞，幫助減緩老化和降低各種疾病的風險，茄子皮更富含花青素，其中茄黃酮苷除了提供茄子鮮豔的紫色外表，更擁有強大的抗氧化性質，能幫助保護腦細胞、預防老化導致的記憶喪失和認知退化，而一般只要帶皮食用都能充分攝取到花青素。