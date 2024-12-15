台北馬拉松遇寒流！國健署示警「4保護重點」補水有技巧

▲國健署提醒，低溫來襲，要注意保暖。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

近日低溫來襲，增加心血管疾病風險！國健署指出，今日恰巧是2024台北馬拉松，氣溫驟降和濕冷天氣的交替可能導致血壓升高，從而增加心血管疾病及中風的風險，尤其是三高族群（高血壓、高血糖、高血脂）、心血管疾病患者或長者，更應提高警覺；建議清晨運動的民眾遵守「保暖、熱身、補水、運動時間調整」4大原則。

國健署署長吳昭軍指出，從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大引發血管擴張，特別是對於血管彈性差或心血管疾病患者；洗完澡後，也要注意保暖，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。

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由於冬季是大型運動活動的旺季，針對冬季參加如馬拉松或在清晨運動的民眾，吳昭軍提醒，清晨運動不宜太早出門，並遵守以下「保暖、熱身、補水、運動時間調整」4大原則，以降低心血管疾病風險。

1.保暖：衣物分層穿著，隨著運動過程中體溫上升，可適時脫去一層衣物，避免流汗以致體溫驟降，運動後立刻擦乾汗水，穿上保暖外套，以防著涼感冒。

2.熱身：運動前充分暖身（如關節旋轉運動、慢跑等動態暖身）可增加肌肉溫度、促進血液流動，讓肌肉與關節的活動度與延展性提升，預防運動傷害，冬季建議暖身時間比夏季的5～10分鐘更久，約15～20分鐘。

3.補水：儘管是寒冷天氣，身體仍會流失水分，身體水分不足，可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，造成風險，運動時要適時補充溫熱開水，分多次、慢慢喝，以避免胃脹等不適情形。另戶外活動中，建議每15分鐘飲用200～300毫升溫水；若活動超過1小時且有明顯的喘與流汗，則需補充碳水化合物及電解質，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分飲料。

4.運動時間調整：清晨和傍晚是溫度最低的時段，出入室內外也容易因低溫會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，建議避開低溫和溫差較大的時段出門運動，並建議結伴而行相互關照。