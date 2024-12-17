晚餐10點吃、愛抽菸的西班牙人竟長壽！　醫：原因在吃什麼

▲西班牙人飲食相當健康，就連使用的油都是選用健康的橄欖油。（示意圖／pixabay）

圖文／鏡週刊

西班牙人平均壽命比我國還要高，但其生活習慣卻令人相當驚訝，他們愛抽菸、晚餐習慣到晚上10點才吃，卻擁有全球數一數二的長壽紀錄；減重專科醫師蕭捷健近日分享自己在西班牙旅遊的觀察，點出關鍵或許不在「什麼時候吃」，而是「吃什麼」。

蕭捷健指出，西班牙的肥胖率僅約17%至20%，遠低於美國42%的數據。更令人驚豔的是，西班牙男性的平均壽命為81歲，女性則達到86歲，雙雙高於台灣男性78歲、女性84歲的紀錄。他認為，這與西班牙人普遍偏好的飲食結構密不可分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

晚餐時間不是重點，吃對才是健康關鍵！蕭捷健觀察到，西班牙人以地中海飲食著稱，當地的食物雖然油膩，但主要使用健康的橄欖油，而非飽和脂肪酸含量高的奶油或肥肉。此外，加工食品在西班牙的餐桌上幾乎絕跡，食材多為天然原型食物，這大大降低了潛在健康風險。

醫學研究也支持蕭捷健的觀察。例如，美國佛蒙特大學的研究顯示，將橄欖油取代飽和脂肪酸後，受試者的活動力提升了12%至15%，靜態能量消耗也增加3%至4.5%。此外，橄欖油還能降低腸道發炎指數，間接改善心理狀態。

另一項發表於《新英格蘭醫學期刊》的研究，則針對7,447名心血管高風險者進行追蹤。結果發現，採用地中海飲食搭配橄欖油的族群，心血管疾病發生率降低了23%，而低脂飲食組則風險較高。

相對地，吃錯油的影響可能更為嚴重。瑞典烏普薩拉大學的實驗發現，若每天攝取含高飽和脂肪（如棕櫚油）的食物，短短7週內內臟脂肪便會增加2倍，肝臟脂肪也會顯著上升；反觀攝取多元不飽和脂肪的族群，不僅內臟脂肪不增加，還能提升近3倍的肌肉量。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。



更多鏡週刊報導

川普這次拉攏的企業家是他！軟銀創辦人孫正義承諾投資3.2兆元 創10萬工作機會

雙城論壇宣布恢復上海陸客團赴台旅遊 台北市為首站

提名鷹派官員又稱習近平「是我朋友」 川普：美中可以一起解決所有問題