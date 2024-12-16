心肌冬眠！花蓮男3條冠狀動脈只剩1條通血　不停跳繞道手術救命

▲黃振銘醫師說明，若冠狀動脈的血流低於正常指標，心肌細胞會主動降低活動度，這種狀況就是「心肌冬眠」。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

天氣冷颼颼，是心血管疾病好發季節！花蓮1名68歲男性經常氣喘、胸悶，躺平就吸不到空氣，都得坐著睡覺，半年內體重直降至41公斤。就醫檢查發現他心臟3條冠狀動脈只剩1條勉強通血，心肌為避免過度耗能降低跳動頻率，宛如進入冬眠狀態。門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘妙手回春，全程在心臟跳動的狀態下執行繞道手術，成功救回寶貴生命。



黃振銘說，患者3條心臟冠狀動脈有2條完全阻塞 （左迴旋支、右冠狀動脈），僅剩下左前降支有微弱血流，但這條血管也彎彎曲曲、坑坑巴巴，患者隨時有可能因心肌梗塞而猝死，執行心臟冠狀動脈繞道手術刻不容緩。



黃振銘表示，術前的心臟超音波顯示患者心臟跳動無力，因心肌缺血導致左心室射出分率只剩下38％（正常人要至少50％以上）。更出現如癌症般的心因性惡體質（Cardiac cachexia），體重掉到只剩41公斤，幾乎是國小男生的體重。這般嚴重心臟衰竭的狀況，5年的死亡率超過5成，甚至比大多數癌症的死亡率還高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師強調「心肌冬眠」發生時機多不可測，有心血管疾病的患者要特別提防。

黃振銘進一步說，患者手術前麻醉無法躺平，麻醉科滕醫師是讓病人坐著麻醉；他接手採用「不停跳冠狀動脈繞道手術」，整個手術過程心臟是持續跳動，切開血管的每一刀、縫血管的每一針都是在心臟跳動下進行。這樣的好處是冠狀動脈的血流不會中斷，減少心肌缺血受損的可能。



打通血流後，心臟超音波立刻顯示心臟收縮力大幅改善，左心室射出分率恢復到50％以上；心肌原本跳動疲弱區域也重新回復活力，開始正常收縮。原計劃術後幫患者裝上主動脈氣球幫浦的體外維生系統，也因心臟功能明顯改善而作罷。



患者術後完全不需要強心劑，反倒血壓高到需要用降血壓的藥物控制，術後隔天就可拔管、正常進食，各項生命徵象和數值也明顯改善，恢復狀況良好。



黃振銘強調，天冷是心血管疾病好發週期，若冠狀動脈的血流低於正常指標，心肌細胞會主動降低活動度，保護心肌細胞因缺氧而死亡；以心導管進行氣球擴張、裝支架或冠狀動脈繞道手術後，動脈血流增加，心肌細胞會如久旱逢甘霖而恢復活動，這種狀況就是「心肌冬眠」（Hibernation）發生時機多不可測，有心血管疾病的患者要特別提防。

