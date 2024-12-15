喝酒暖身是錯的！營養師推薦「6大食材」：是真的發熱

▲寒流來襲，營養師建議可以透過飲食暖身。（圖／記者謝盛帆攝）

記者趙于婷／台北報導

近期寒流來襲，氣溫驟降，除了用電熱毯或發熱衣保暖，其實也可以靠吃暖身。營養師指出，包括「大蒜、生薑、高蛋白食物、綠茶、薑黃和肉桂」都是適合暖身的食材，需特別注意的是，「喝酒暖身」的觀念是錯誤的，喝酒只會暫時感覺「身體變熱」，同時也會增加體表散熱，如果保暖沒做好，身體反而更容易失溫。

氣象署表示，今天大陸冷氣團影響，西半部及東北部整天偏冷，低溫普遍約11至14度，花東地區低溫約14至16度，白天最高溫北部及東北部僅15到17度，其他地區早晚冷。

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而有關保暖問題，除了透過衣物添加或是電器，好食課營養師李宜樺也提出6大保暖食材，包括「大蒜、生薑、高蛋白食物、綠茶、薑黃和肉桂」，大蒜可活化棕色脂肪、促進新陳代謝，幫助身體產熱，讓手腳不冰冷；薑醇跟薑酚可促進血液循環，提高新陳代謝，因此真的想熱身體，建議可以喝杯薑茶。

▲營養師推薦暖身食材。（圖／好食課提供）

高蛋白食物則是蛋白質為三大營養素中產熱效應最高的，例如牛肉、海鮮、內臟類都含有豐富的維生素B12與鐵質，可幫助促進血液循環，讓身體產生更多熱量；綠茶中的兒茶素可增加脂肪氧化並促進熱量消耗；薑黃可活化甲狀腺功能，增加產熱以禦寒；肉桂醛則可幫助促血液循環，建議可以加在冬天料理中。

另外，坊間也有「喝酒能暖身」的觀念，還逐漸被大家當成「常識」，但這其實是錯誤迷思！李宜樺說，酒精雖然會讓心跳加快、讓皮膚血管擴張，暫時會讓身體感覺變熱，但因為同時會增加體表散熱，如果保暖沒做好，身體反而更容易失溫，因此建議不要靠喝酒暖身。