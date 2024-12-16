她懷孕常咳嗽！生完「短短幾個月就走了」　醫揭奪命關鍵

▲女子確診肺癌後，即使經過治療，仍不幸在幾個月後離世。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

空污是促發肺癌的危險因子！胸腔內科醫師周百謙指出，一名女子於懷孕期間頻頻咳嗽，為避免孕期照X光、電腦斷層影響胎兒，因此一路拖到產後才做檢查，竟發現她肺部有顆腫瘤，研判與空污有關。醫師表示，這種由空污所引起的肺癌常不具備突變性，因此該個案沒有機會使用標靶藥物，雖經過化療、免疫治療，仍在短短幾個月後不幸離世。

北醫胸腔內科專任主治醫師周百謙日前在《小宇宙大爆發》節目中提到，過去的環境幾乎沒有空污問題，但隨著台灣環境變異，現今有汽柴油燃燒物、火力發電，「使得我們即使不抽菸，在呼吸過程中還是會有來自空氣的細懸浮微粒、化學物質。」這部分指的就是空污。

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周百謙接著分享臨床上看到因空污致肺癌的個案，是一名剛生產完的媽媽，因咳嗽症狀持續，於產後立即接受肺部X光檢查，一照果真發現有顆腫瘤，證實罹患肺癌。





▲孕媽為了胎兒健康，一直撐到產後才照X光揪出「咳嗽的兇手」。（示意圖／視覺中國）

周百謙說，懷孕期間的癌症最困難之處在「要不要照X光、電腦斷層」中陷入兩難，就怕影響胎兒。此外，女性在懷孕期間由於血液中有胎兒的抗原，所以這時母體對於腫瘤的耐受性會最強，也就是說腫瘤明明是個不該存在於體內的抗原，但因為孕婦必須要去適應釋放到血液中的胎兒抗原，所以會降低對外來抗原的適應性，這種情況下使得孕媽即使有症狀，大多會延後診斷的原因。

周百謙表示，該名女子一直以為是懷孕導致的咳嗽，直到生完孩子一檢查，不幸地發現有顆腫瘤就長在肺部中間。他解釋，像這種由空污所引起的癌症常常不具備突變性，幾乎沒有機會使用標靶藥物，且她的基因檢驗一旦無效後就得接受化療，但化療基本上是個非選擇性的毒殺現象。

周百謙感慨地說，即便女子很認真地治療，也接受免疫療法，但因為其腫瘤位置不對、太靠近中央了，雖然經治療後有勉強縮小腫瘤的尺寸，最終她仍因腫瘤壓迫氣管，在經過幾個療程後就走掉了。

周百謙解釋，空污是個無選擇性的腫瘤刺激因素，「她很年輕，我們都希望她能夠預後好，但由於她在懷孕期間停留一段時間，沒有早期去診斷，所以短短幾個月就走掉了。」





▲空污嚴重影響人體健康，出門在外建議戴好口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

提及空污的範圍，周百謙坦言「範圍蠻大的！」例如廚房的抽油煙機，因每個人居家通風環境不一樣，這些燃燒不完全的微粒會直接被婦女們吸進肺部，所以台灣的女性是否因烹飪方法、過多油煙導致肺癌也是被討論的，「但我們都認為驗出的致癌物裡面，煮菜是一個主要關鍵。」

此外，空污的來源還有吸塵器，周百謙呼籲大家要留意家中所使用的吸塵器，是不是「前後都有過濾網」，否則吸進去的髒東西，還會從後方的出風口出去；再來則是汽車廢氣，雖然現在已多使用無鉛汽油，但不可避免有些在觸媒轉化下無法完全被轉化的芳香烴類化合物仍有致癌性，就像有些人搭上公車想咳嗽，就是因廢氣中含有些刺激性物質，長時間累積也會造成影響。

至於甲醛則是病態建築症候群的部分，周百謙舉例，像是剛蓋好的房子、家具的味道，雖然已使用低甲醛的建材，但累積過多的低甲醛，或存在於看不見的天花板所隱藏的風險，仍需要花3～6個月才能降低。